Andersen Global zet uitbreiding in Dubai voort met GN Global Consulting

Andersen Global kondigt met veel genoegen de uitbreiding aan van de aanwezigheid in Dubai via een samenwerkingsovereenkomst met GN Global Consulting, een belastingkantoor onder leiding van partner Abdul Wahid Nagda. GN Global Consulting is een dochterbedrijf van Griffin Nagda, een van de oudste onafhankelijke accountantskantoren in Dubai. De samenwerking met GN Global Consulting is een bewijs van Andersens uitbreidingsstrategie in het Midden-Oosten.

Abdul Wahid Nagda zei hierover: “We hebben een reputatie opgebouwd gebaseerd op kwaliteit, integriteit, en het bieden van superieure diensten, en we kijken ernaar uit om samen te werken met een bedrijf dat dezelfde waarden deelt. Het samenwerkingsverband met Andersen Global geeft ons de mogelijkheid om betere oplossingen te ontwikkelen en nog betere grensoverschrijdende diensten aan onze klanten aan te bieden.”

GN Global Consulting heeft een breed aanbod van belastingdiensten voor zowel bedrijven als individuen binnen de Verenigde Arabische Emiraten en de rest van de wereld. Het bedrijf is gespecialiseerd in strategische belastingplanning, internationaal belastingadvies, belastingadvies voor de VS, en advies over boedel en trusts alsmede assistentie bij het registreren voor en het naleven van de onlangs uitgegeven regulering aangaande btw in de VAE.

“De omstandigheden in het Midden-Oosten ondergaan een snelle verandering, omdat veel landen een belastingstelsel introduceren. Het wordt steeds belangrijker dat wij onze onze praktijk in deze regio uitbreiden en verder ontwikkelen. De toevoeging van GN Global Consulting geeft ons extra mogelijkheden om van deze kansen te profiteren en om de allerbeste diensten in deze markt te blijven aanbieden”, merkte Mark Vorsatz, Global Chairman en CEO van Andersen Tax LLC, op. “GN Global Consulting heeft een uitstekende reputatie in Dubai en wij zijn zeer gelukkig dat Azim en zijn collega's zich hebben aangesloten bij onze organisatie.”

Andersen Global is een internationale associatie van juridisch afzonderlijke, onafhankelijke, aangesloten bedrijven met belasting- en wetgevingsprofessionals over de hele wereld. Andersen Global, opgericht in 2013 door het aangesloten Amerikaanse bedrijf Andersen Tax LLC, heeft nu wereldwijd meer dan 2500 professionals en heeft een aanwezigheid in meer dan 84 locaties via aangesloten kantoren en samenwerkende kantoren.

