Andersen Global poursuit son expansion à Dubaï avec GN Global Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global est heureuse d’annoncer une nouvelle présence à Dubaï grâce à un accord de collaboration signé avec GN Global Consulting, un cabinet fiscal dirigé par l’associé Abdul Wahid Nagda. GN Global Consulting est une filiale de Griffin Nagda, l’un des plus anciens cabinets comptables indépendants de Dubaï. La collaboration avec GN Global Consulting illustre la stratégie plus vaste d’expansion d’Andersen au Moyen-Orient.

Abdul Wahid Nagda a déclaré : « Nous avons bâti notre réputation sur la qualité, l’intégrité et la qualité de nos services, et nous sommes impatients de travailler avec une entreprise qui partage ces mêmes valeurs. La collaboration avec Andersen Global va nous aider à développer de meilleures solutions et à fournir des services transfrontaliers encore plus exceptionnels à notre clientèle ».

GN Global Consulting propose toute une gamme de services fiscaux à des entreprises et à des particuliers aux Émirats arabes unis, ainsi que dans le reste du monde. Le cabinet est spécialisé dans la planification fiscale stratégique, le conseil fiscal international, le conseil fiscal et les déclarations fiscales aux États-Unis, le conseil successoral et fiduciaire, ainsi que l’aide à l’enregistrement et à la conformité, notamment suite aux réglementations récemment émises concernant la TVA aux Émirats arabes unis.

« La situation est en train de changer au Moyen-Orient, de nombreux pays introduisant des régimes fiscaux. Il devient de plus en plus important que nous élargissions et développions notre pratique dans cette région. L’ajout de GN Global Consulting nous permet d’étendre notre capacité à tirer parti de ces opportunités, et de fournir les meilleurs services qui soient sur ce marché », a confié pour sa part Mark Vorsatz, Président mondial et Chef de la direction d’Andersen Tax LLC. « GN Global Consulting bénéficie d’une excellente réputation à Dubaï, et nous avons la chance qu’Azim et ses collègues aient choisi de se joindre à notre organisation. »

Andersen Global est une association internationale de cabinets membres juridiquement indépendants et distincts, composés de professionnels de la fiscalité et du droit, basés dans le monde entier. Établie en 2013 par le cabinet membre américain Andersen Tax LLC, Andersen Global compte aujourd’hui plus de 2 500 collaborateurs à travers le monde, et est présente dans plus de 84 régions par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs.

