Continuum accélère son expansion mondiale avec Portland Europe

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Continuum®, le fournisseur exclusif de la seule plateforme de prestation de services informatiques intégrée verticalement permettant aux fournisseurs de solutions informatiques gérées (MSP en anglais) d’évoluer rapidement et de façon rentable, a annoncé aujourd'hui qu’elle a signé un accord de distribution avec Portland Europe, un leader de la distribution de solutions logicielles évolutives pour le réseau des revendeurs de toute la région du Benelux.

Ce partenariat fournira au grand réseau de fournisseurs de solutions gérées (MSP) de Portland Europe dans la région du Benelux un accès à la plateforme de surveillance et de gestion à distance (RMM) entièrement gérée, alimentée par le centre opérationnel de réseau (NOC) de la société.

La plateforme de Continuum a démontré qu’elle pouvait permettre aux MSP de gérer efficacement des milliers de terminaux de clients, leur redonnant ainsi les moyens de se concentrer sur des tâches plus pointues et rentables, à un moment où les experts informatiques sont très sollicités. Au lieu d’avoir à correspondre avec plusieurs fournisseurs, les clients de Portland Europe auront la plateforme Continuum comme contact unique, et bénéficieront de la connaissance approfondie de la culture et du marché européen de la société.

« Nous sommes très heureux de notre relation avec Continuum », a déclaré George van Brugge, fondateur de Portland Europe. « Cela comble une lacune importante du portefeuille axé sur les MSP de Portland. Les services des centres opérationnels de réseau et de sécurité (SOC et NOC en anglais) de Continuum font partie des éléments essentiels de la vie quotidienne des MSP. Avec les services de Continuum 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, les MSP n’ont plus à se soucier du bien-être de leurs clients. Avec les cyberattaques que l’on connait aujourd’hui, les MSP doivent s’assurer que les infrastructures de leurs clients sont en sécurité, même en dehors des heures de travail, et peuvent le faire ainsi sans avoir besoin d’embaucher du personnel supplémentaire coûteux pour s’en charger ».

En ce qui concerne Continuum, l’accord avec Portland Europe élargit la portée de la stratégie de croissance internationale de la société visant à accroître sa présence sur le marché de la région EMOA et à augmenter la rentabilité des MSP grâce à son modèle de gestion éprouvé .

« En nous associant avec des grandes entreprises, comme Portland Europe qui dispose de solides relations avec des revendeurs et des partenaires en Europe, nous sommes en mesure de mettre beaucoup plus rapidement sur le marché nos produits et services de classe mondiale », a déclaré Paul Balkwell, vice-président de ventes internationales chez Continuum. « Cet accord témoigne non seulement de notre engagement vis à vis des fournisseurs de services gérés du Benelux, mais sert également de signature de notre réussite constante à accroître notre présence à travers le monde ».

À propos de Continuum

Continuum consolide les fournisseurs de services informatiques gérés, en leur fournissant la plateforme technologique, les services et les processus dont ils ont besoin pour simplifier leur gestion informatique et offrir un service exceptionnel à leurs clients des petites et moyennes entreprises. Le modèle de prestation de services intégré verticalement de Continuum combine une suite technologique SaaS incomparable avec un centre opérationnel de réseau et un service d’assistance de classe mondiale, permettant non seulement de surveiller, gérer, sécuriser et sauvegarder à distance les environnements informatiques de leurs clients à partir d’un tableau de bord unique, mais en plus de les faire progresser rapidement et de façon rentable. Continuum emploie plus de 1 400 professionnels dans le monde entier et surveille plus d’1 million de terminaux pour ses 5 800 partenaires, incluant des fournisseurs de services informatiques apportant leurs concours à plus de 60 000 clients PME, et des fournisseurs d’hébergement Web protégeant plus de 250 000 serveurs avec la gamme de produits de sauvegarde et de reprise d'activité (BDR) de Continuum.

Pour plus d’informations, visitez www.continuum.net et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter @FollowContinuum.

À propos de Portland Europe

Portland distribue des logiciels innovants destinés aux PME, uniquement par le biais de revendeurs. Portland est la recherche de solutions flexibles à l’échelle mondiale, créées par des développeurs ambitieux, et qui soient meilleures et moins chères que les solutions traditionnelles. De cette façon, Portland crée des opportunités pour les revendeurs et leurs clients, tandis que les développeurs trouvent en Portland un partenaire pour accéder au Benelux.Visitez : www.portland.eu.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.