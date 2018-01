BOSTON--(BUSINESS WIRE)--Continuum®, fornitore esclusivo dell'unica piattaforma di fornitura dei servizi IT a integrazione verticale che consente agli MSP (Managed Solution Providers) di espandersi in modo rapido e proficuo, ha oggi annunciato la firma di un accordo di distribuzione con Portland Europe, leader nella distribuzione di soluzioni software scalabili per il canale reseller in tutta la regione del Benelux.

La collaborazione fornirà all'ampia rete di MSP di Portland Europe nella regione del Benelux l'accesso alla piattaforma RMM (Remote Monitoring and Management) totalmente gestita di Continuum, basata sul centro operativo di rete (NOC, Network Operations Center) dell'azienda.

