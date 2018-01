Andersen Global prosegue l’espansione a Dubai attraverso GN Global Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global è lieta di annunciare una nuova presenza a Dubai grazie a un contratto di collaborazione con GN Global Consulting, uno studio di consulenza fiscale amministrato dal socio Abdul Wahid Nagda. GN Global Consulting è una consociata di Griffin Nagda, uno dei più antichi studi contabili indipendenti di Dubai. La collaborazione con GN Global Consulting rispecchia la strategia perseguita da Andersen nel Medio Oriente, finalizzata a un’espansione di più ampia portata nella regione.

Abdul Wahid Nagda ha commentato: “Godiamo di un’ottima reputazione quanto a qualità, integrità e offerta di servizi di prim’ordine, e accogliamo con vivo entusiasmo l’opportunità di collaborare con un’impresa che condivide i nostri stessi valori. La collaborazione con Andersen Global ci permetterà di sviluppare delle soluzioni migliori per i nostri clienti e di offrire loro dei servizi transfrontalieri ancora più eccezionali.”

GN Global Consulting fornisce un’ampia gamma di servizi fiscali ad aziende e privati negli Emirati Arabi Uniti e nel resto del mondo. Oltre a essere specializzato in pianificazione fiscale strategica, consulenza fiscale internazionale, consulenza fiscale e compilazione delle dichiarazioni dei redditi negli Stati Uniti, e consulenza in materia di amministrazione patrimoniale e fiduciaria, lo studio fornisce assistenza ai propri clienti in merito alla registrazione e alla conformità alle normative sull’IVA emanate di recente negli Emirati Arabi Uniti.

“Le cose stanno cambiando nel Medio Oriente, in quanto numerosi Paesi stanno implementando nuovi regimi fiscali. L’espansione e l’ampliamento delle nostre attività in questa regione stanno pertanto divenendo sempre più importanti. L’aggiunta di GN Global Consulting ci aiuterà a sfruttare appieno queste opportunità e a offrire i migliori servizi in questo mercato” ha dichiarato Mark Vorsatz, presidente globale e direttore generale di Andersen Tax LLC. “GN Global Consulting vanta un’ottima reputazione a Dubai e siamo fortunati di poter accogliere Azim e i suoi colleghi in seno alla nostra organizzazione.”

Andersen Global è un’associazione internazionale di imprese affiliate indipendenti e autonome che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dall’impresa affiliata statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di più di 2.500 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 84 località attraverso le sue imprese affiliate e collaboranti.

