Talpa Network kiest Tealium’s AudienceStream als backbone voor haar Smart Data Platform

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Tealium, het toonaangevende bedrijf op het gebied van oplossingen voor real-time klantgegevens en tag management voor ondernemingen, heeft vandaag bekendgemaakt een samenwerkingsverband te hebben gesloten met Talpa Network – het toonaangevende mediabedrijf in Nederland – voor het optimaliseren van het potentieel van publieksgegevens door middel van Tealium’s AudienceStream-technologie.

Tealium AudienceStream is het toonaangevende Customer Data Platform (CDP), met robuuste functionaliteit voor audience management en data enrichment, dat geharmoniseerde klantprofielen produceert en de gebruiker in staat stelt onmiddellijk relevante actie te ondernemen.

Het gebruik van Tealium’s AudienceStream door Talpa Network vormt een sleutelonderdeel van de standaardisatie van het back-end technologieplatform en de datalaag van het bedrijf, zodat het bedrijf binnen korte tijd de vleugels kan uitslaan naar nieuwe markten. Talpa Network zal daarnaast kunnen beschikken over de mogelijkheid om massamedia om te zetten in een-op-een communicatie met kijkers en luisteraars over de hele wereld door de effectiviteit van contentpersonalisatie, direct marketingcampagnes en gerichte advertenties te verbeteren.

De samenwerking volgt op de lancering van de lancering van het Smart Data Platform van Talpa Network, dat het mogelijk maakt doelgericht potentiële klanten te bereiken. Talpa Network maakt tevens gebruik van Tealium’s iQ tag management, dat organisaties in staat stelt hun eigen klantgegevens en martech-leveranciers te beheren op web-, mobiele, IoT- en verbonden apparaten, via een geharmoniseerde datalaag.

Het bedrijf heeft een duidelijke strategie en infrastructuur gedefinieerd waarin Tealium’s iQ tag management zal blijven worden gebruikt, en nu dus ook AudienceStream.

Hylke Sprangers, CTO bij Talpa Network, merkt op: “De hoofddoelstelling van ons Smart Data Platform is onze gebruiker aan te spreken door middel van verregaande personalisatie van content, en de direct marketingcampagnes en gerichte advertenties te verbeteren voor onze commerciële partners. Werken met Tealium geeft ons de mogelijkheid een uitzicht van 360 graden op onze klanten te verkrijgen binnen al onze merken en kanalen. Als trouwe klant van Tealium zijn we uiterst bij met het samenwerkingsverband en verheugen we ons op de toekomst.”

Danny Pentier, Sales Director Benelux bij Tealium zegt: “Bij Tealium begrijpen we het belang van het verband tussen gegevens van verschillende merken en kanalen voor de verbetering van de beleving van klanten en het bevorderen van de inkomsten. We streven ernaar de toonaangevende marktoplossing te bieden en we zijn er trots op voort te bouwen op dit succes met de ingebruikname van onze AudienceStream-software door Talpa Network. Nederland is een uiterst belangrijke markt voor ons en het vervult ons met trots samen te werken met een succesvol internationaal mediabedrijf als Talpa Network.”

Over Tealium

Tealium brengt een revolutie teweeg binnen de digitale bedrijven van vandaag met een universele benadering tot het beheer van de immer toenemende stroom van klantgegevens – voor web-, mobiele, offline en Internet-of-Things-apparaten. Door de kracht om klantgegevens samen te brengen in een enkele kennisbron, gekoppeld aan een kant-en-klaar integratie-ecosysteem dat meer dan 1000 leveranciers en technologieën ondersteunt, stelt Tealium’s Universal Data Hub organisaties in staat real-time data aan te wenden om een rijkere, persoonlijkere digitale beleving te bieden via elk kanaal.

Meer informatie: www.tealium.com.

Over Talpa Network

Talpa Network is de nieuwe naam van het Nederlandse bedrijf waarin John de Mol al zijn Nederlandse multimedia-activiteiten heeft ondergebracht. Talpa Network bestaat uit Talpa TV (SBS6, Net5, Veronica en SBS9), Talpa Radio (538, Sky Radio, Veronica en Radio 10), Talpa Social (Social1nfluencers), Talpa Digital (KIJK, JUKE en VoetbalTV), Talpa Events en de e-commerce divisie (VakantieVeilingen, Actievandedag en Ticketscout). Al deze bedrijven worden ondersteund door Talpa Media Solutions, Talpa Platform en Talpa Creative. Door dit uitgebreide netwerk is het Nederlandse multimediabedrijf van belang voor zowel consumenten als adverteerders.

Meer informatie: https://www.talpa.tv/

