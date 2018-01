M24Seven faz parceria com a ZeroBounce para verificar listas de e-mail e melhorar a qualidade de entrega

SANTA BARBARA, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--A M24Seven, uma das melhores fornecedoras de infraestrutura de conectividade e internet da Europa, recentemente firmou uma parceria com a ZeroBounce, o principal sistema de validação de e-mail, para verificar listas de e-mail e melhorar a qualidade de entrega. A nova aliança ajuda os clientes da M24Seven a construir uma reputação de remetente mais consistente e os apoia em seus esforços de marketing.

O e-mail continua sendo a forma predominante de comunicação no setor empresarial, com o trabalhador de escritório médio recebendo agora 120 e-mails por dia. De acordo com o Grupo Radicati, em 2018, o e-mail comercial atingirá um pico de 139,4 bilhões de e-mails enviados e recebidos diariamente. No entanto, cerca de metade desses e-mails nunca chega à caixa de entrada dos destinatários designados. As empresas estão, portanto, tomando medidas adicionais para garantir que seus e-mails sejam entregues, dada a importância da qualidade de entrega destes na comunicação crítica. Atualmente, a medida mais eficiente e relevante é que os publicitários tenham suas listas de e-mail limpas por um sistema confiável de validação de e-mail. A M24Seven recomenda a ZeroBounce para ajudar seus clientes a melhorarem a reputação e qualidade de entrega do remetente.

Paul Pintiliescu, diretor europeu da M24Seven, diz sobre a parceria: “Com a crescente atividade de e-mail em todo o mundo, acreditamos que qualquer empresa que envie um grande número de e-mails deve verificar as listas de e-mails periodicamente. Recomendamos a ZeroBounce como o sistema de validação de e-mail mais confiável, porque os ativos que eles fornecem são excelentes. Graças à ZeroBounce, nossos clientes de hospedagem melhorarão a reputação de seu endereço de IP e a acessibilidade à caixa de entrada, e poderão construir melhores marcas”.

Falando sobre a nova colaboração, o diretor-geral da ZeroBounce, Liviu Tanase, explicou: “Nosso objetivo é ser útil para empresas de todos os tamanhos que estão lutando com questões de entrega de e-mail. A partir de hoje, os clientes da M24Seven têm bases de dados mais saudáveis e melhorarão significativamente as taxas de entrega da caixa de entrada. Estamos entusiasmados com esta parceria e com a contribuição que fazemos para o cenário dinâmico do marketing por e-mail”.

Além de remover os endereços de e-mail inválidos, a ZeroBounce também elimina as armadilhas anti-spam e usuários com histórico de reclamação conhecido dos bancos de dados. Além disso, o sistema adiciona informações valiosas às listas de e-mail, como o país e a idade dos endereços de e-mail fornecidos, bem como o nome e o gênero dos proprietários. Com a crescente necessidade de personalização de e-mail, esta característica específica oferece um enorme benefício. De acordo com a Smart Insight, 2018 ampliará a visão, as práticas e as tendências das grandes empresas nos testes A/B, campanhas multicanais e comunicação automatizada para pequenas e médias empresas. Isso amplia ainda mais a necessidade de ferramentas oferecidas pela ZeroBounce, ajudando as empresas a aumentar a oferta, mantendo as pontuações de envio altas.

Como vencedora do Prêmio AFFY 2018 pelas excelentes conquistas na internet, a ZeroBounce continua estabelecendo o padrão de validação de e-mail e verificação de tecnologia e segurança. A ZeroBounce é uma ferramenta em que muitos clientes confiam, conforme indicado em sites de avaliação, como My Brand Review e Accu Web Hosting.

Sobre a ZeroBounce.net

Criada por uma equipe de profissionais de alto nível, a ZeroBounce é um importante serviço de verificação de e-mail dedicado à detecção de erros de entrega, detecção de armadilhas anti-spam e abuso de e-mail, anexo de dados de e-mail e segurança avançada. Os publicitários que estão usando listas de e-mail validadas pela ZeroBounce relatam uma taxa de precisão de 98%. Jornalistas e bloggers internacionais especializados em desenvolvimento de software nomearam a ZeroBounce “o melhor sistema de validação de e-mail disponível”.

Sobre a M24seven.com

Fundada em 2003, a M24Seven é a fornecedora de infraestrutura de conectividade e internet mais respeitável do Reino Unido e uma das melhores da Europa. Com seis escritórios e 250 funcionários em todo o Reino Unido e Europa, a M24Seven está conectada a mais de 16 pontos de troca de trafego na internet global, incluindo Nova York, Londres, Cingapura, Amsterdã, Frankfurt e Bucareste. A empresa fornece uma ampla gama de soluções, com foco em hospedagem na web, rede e segurança de dados.

