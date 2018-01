Andersen Global setzt Expansion in Dubai mit GN Global Consulting fort

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Global freut sich, durch eine Kooperationsvereinbarung mit GN Global Consulting, einer Steuerkanzlei unter der Führung von Partner Abdul Wahid Nagda, eine zusätzliche Präsenz in Dubai bekannt zu geben. GN Global Consulting ist eine Tochtergesellschaft von Griffin Nagda, einer der ältesten unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in Dubai. Die Zusammenarbeit mit GN Global Consulting zeigt Andersens Expansionsstrategie im Nahen Osten.

Abdul Wahid Nagda kommentierte: „Wir haben unseren Ruf auf der Grundlage von Qualität, Integrität und erstklassigen Dienstleistungen aufgebaut und freuen uns auf die Zusammenarbeit mit einem Unternehmen, das dieselben Werte teilt. Die Zusammenarbeit mit Andersen Global wird uns helfen, bessere Lösungen zu entwickeln und unseren Kunden noch bessere grenzüberschreitende Dienstleistungen zu bieten.“

GN Global Consulting bietet eine Reihe von Steuerdienstleistungen für Unternehmen und Einzelpersonen in den Vereinigten Arabischen Emiraten und auf der ganzen Welt. Das Unternehmen ist spezialisiert auf strategische Steuerplanung, internationale Steuerberatung, US-Steuerberatung und -archivierung, Immobilien- und Trustsberatung sowie Unterstützung bei der Registrierung und Einhaltung der kürzlich erlassenen Mehrwertsteuervorschriften in den VAE.

„Das Terrain verändert sich im Nahen Osten, da viele Länder Steuerregime einführen. Es wird immer wichtiger, dass wir unsere Praxis in dieser Region erweitern und weiterentwickeln. Die Aufnahme von GN Global Consulting erweitert unsere Fähigkeit, diese Möglichkeiten zu nutzen und erstklassige Dienstleistungen in diesem Markt anzubieten“, sagte Mark Vorsatz, Global Chairman und Andersen Tax LLC CEO. „GN Global Consulting hat in Dubai einen ausgezeichneten Ruf und wir können uns glücklich schätzen, dass Azim und seine Kollegen unserer Organisation beitreten.“

Andersen Global ist ein internationaler Verband rechtlich eigenständiger und unabhängiger Mitgliedsfirmen, dem Steuer- und Rechtsexperten aus aller Welt angehören. Andersen Global wurde im Jahr 2013 von der US-amerikanischen Mitgliedsfirma Andersen Tax LLC gegründet, beschäftigt derzeit mehr als 2.500 Fachleute weltweit und ist über seine Mitgliedsfirmen und Kooperationspartner an über 84 Standorten präsent.

