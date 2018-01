SANTA BARBARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--M24Seven, een van de beste Europese providers van infrastructuur voor internet, is onlangs de samenwerking aangegaan met ZeroBounce, dat e-mail-lijsten controleert en de verzending verbetert. De nieuwe alliantie helpt klanten van M24Seven een betere reputatie op vlak van e-mailverzendingen op te bouwen. Daarnaast is de krachtenbundeling een steun voor hun marketingactiviteiten.

E-mail blijft het belangrijkste communicatiemiddel in het bedrijfsleven, getuige het gemiddelde van 120 e-mails per dag die een kantoormedewerker ontvangt. Volgens de Radicati Group beleeft e-mail in 2018 een piek van 139,4 miljard dagelijks verzonden en ontvangen e-mails. Toch bereikt de helft van die e-mails nooit de inbox van de beoogde ontvanger. Bedrijven zetten daarom extra stappen om ervoor te zorgen dat hun e-mails aankomen, omdat de juiste verzending van cruciale communicatie van groot belang is. De efficiƫntste methode om dat te bereiken, is het schoonmaken van e-maillijsten met een betrouwbaar validatiessysteem. M24Seven beveelt ZeroBounce aan voor een verbeterde reputatie als afzender en juiste verzending.

