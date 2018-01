M24Seven arbeitet mit ZeroBounce zusammen, um E-Mail-Listen zu verifizieren und die Zustellbarkeit zu verbessern

SANTA BARBARA, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--M24Seven, einer der besten europäischen Konnektivitäts- und Internet-Infrastruktur-Anbieter, hat kürzlich mit dem führenden E-Mail-Validierungssystem ZeroBounce zusammengearbeitet, um E-Mail-Listen zu verifizieren und die Zustellbarkeit zu verbessern. Die neue Allianz hilft den Kunden von M24Seven, eine konsistentere Absenderreputation aufzubauen und unterstützt sie bei ihren Marketingbemühungen.

Die E-Mail ist nach wie vor die vorherrschende Form der Kommunikation in der Geschäftswelt. Der durchschnittliche Büroarbeiter erhält heutzutage 120 E-Mails pro Tag. Laut der Radicati Group wird der geschäftliche E-Mail-Verkehr im Jahr 2018 täglich 139,4 Milliarden gesendete und empfangene E-Mails umfassen. Etwa die Hälfte dieser E-Mails gelangt jedoch nie in den Posteingang der angegebenen Empfänger. Unternehmen ergreifen daher zusätzliche Maßnahmen, um sicherzustellen, dass ihre E-Mails zugestellt werden, da die E-Mail-Zustellbarkeit in der kritischen Kommunikation wichtig ist. Derzeit ist es für Vermarkter die effizienteste und relevanteste Maßnahme, ihre E-Mail-Liste durch ein zuverlässiges E-Mail-Validierungssystem bereinigen zu lassen. M24Seven empfiehlt ZeroBounce, um Kunden dabei helfen, die Reputation und Zustellbarkeit von Absendern zu verbessern.

Paul Pintiliescu, European Director von M24Seven, sagt über die Partnerschaft: „Angesichts der wachsenden E-Mail-Aktivitäten auf der ganzen Welt glauben wir, dass jedes Unternehmen, das eine große Anzahl von E-Mails sendet, die E-Mail-Listen regelmäßig überprüfen sollte. Wir empfehlen ZeroBounce als das zuverlässigste E-Mail-Validierungssystem, da die von ihnen bereitgestellten Vermögenswerte hervorragend sind. Dank ZeroBounce werden unsere Hosting-Kunden ihre IP-Adressen-Reputation und ihre Inbox-Erreichbarkeit verbessern und bessere Marken aufbauen können.“

Im Gespräch über die neue Zusammenarbeit sagte ZeroBounce CEO Liviu Tanase: „Unser Ziel ist es, Unternehmen aller Größen zu unterstützen, die Probleme mit der Zustellung von E-Mails haben. Ab heute verfügen die Kunden von M24Seven über Datenbanken in besserem Zustand und werden die Zustellungsraten im Posteingang erheblich verbessern. Wir freuen uns sehr über diese Partnerschaft und über den Beitrag, den wir zur sich schnell verändernden E-Mail-Marketing-Landschaft leisten.“

Neben dem Entfernen ungültiger E-Mail-Adressen beseitigt ZeroBounce auch Spam-Traps und bekannte E-Mail-Nörgler aus Datenbanken. Darüber hinaus fügt das System wertvolle Informationen zu E-Mail-Listen hinzu, z. B. das Land und das Alter der bereitgestellten E-Mail-Adressen sowie den Namen und das Geschlecht des Besitzers. Mit dem wachsenden Bedarf an E-Mail-Personalisierung bietet diese spezielle Funktion einen enormen Vorteil. Laut Smart Insight wird 2018 die Einblicke, Praktiken und Trends großer Unternehmen in A/B-Tests, Multi-Channel-Kampagnen und automatisierte Kommunikation für kleine und mittlere Unternehmen erweitern. Dies erweitert den Bedarf an Tools, die ZeroBounce anbietet, um Unternehmen dabei zu helfen, die Zustellbarkeit zu verbessern und gleichzeitig hohe Sende-Scores beizubehalten.

Als der AFFY Award Winner für herausragende Leistungen im Bereich des Internets im Jahr 2018 setzt ZeroBounce weiterhin Maßstäbe bei der E-Mail-Validierung und Verifikationstechnologie und Sicherheit. ZeroBounce ist ein vertrauenswürdiges Tool, auf das sich viele Kunden verlassen, wie es auf Rezensionsseiten wie My Brand Review und Accu Web Hosting angegeben ist.

ZeroBounce wurde von einem Team erstklassiger Experten gegründet und ist ein bedeutender E-Mail-Verifizierungsservice für E-Mail-Bounce-Erkennung, E-Mail-Missbrauch und Spam-Fallen-Erkennung, E-Mail-Datenanhang und erweiterte Sicherheit. Vermarkter, die von ZeroBounce validierte E-Mail-Listen verwenden, melden eine Genauigkeit von 98 %. Internationale Journalisten und Blogger, die sich auf Softwareentwicklung spezialisiert haben, haben ZeroBounce als „das beste verfügbare E-Mail-Validierungssystem“ bezeichnet.

M24Sieben wurde im Jahr 2003 gegründet und ist im Vereinigten Königreich renommiertester Anbieter von Konnektivität und Internet-Infrastruktur und einer der besten in Europa. Mit sechs Büros und 250 Mitarbeitern im Vereinigten Königreich und Europa ist M24Seven mit über 16 globalen Internet-Austauschpunkten verbunden, darunter New York, London, Singapur, Amsterdam, Frankfurt und Bukarest. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Lösungen mit Schwerpunkt auf Webhosting, Netzwerk- und Datensicherheit.

