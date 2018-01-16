电通安吉斯集团打造美库尔与电通数码中国战略联盟，成立Merkle &c

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--电通安吉斯集团(Dentsu Aegis Network)今日宣布，电通数码(&c)与美库尔(Merkle)在中国成立新战略联盟。美库尔中国与电通数码的联盟将实现数字和绩效媒体、数据、分析、CRM、营销技术以及客户忠诚度管理的全方位整合。电通数码在中国市场的版图和规模将加速美库尔中国业务的成长；同时美库尔在数据及技术方面的能力与优势，也将大大提升电通数码对客户群的服务。这一战略联盟为双方下一阶段的增长奠定了基础。新联盟将被命名为Merkle &c。

电通数码于2008年由日本电通公司(Dentsu Inc.)成立，为客户提供包括互动营销策略、数字创意设计、媒体计划和购买、搜索营销、视频营销、ePR以及社交营销、移动和电商等领域的服务。美库尔中国于2010建立，一直专注于客户关系营销(CRM)咨询、数据管理、营销技术、数据分析、网络和媒体分析和客户忠诚度管理等领域。

借助电通数码在中国数字广告市场的领先地位与美库尔在数据、分析及技术方面的丰富经验，Merkle &c将成为中国市场“人本营销”(People-based Marketing)领域无可争议的领导者。

谈及这一战略举措对电通安吉斯中国的重大意义，电通安吉斯集团中国首席执行官谭铭飞(Phil Teeman)表示：“集团的战略目标是到2020年实现业务100%数字化，我们将以全面提升数字化和数据业务实力为基础，持续专注于为客户构建成功的解决方案，并不断开发新的产品。”

对于总部位于美国的美库尔来说，此次联盟同样加强了美库尔在中国及亚太区的业务。美库尔亚太区总裁沈正达表示：“我们十分期待电通数码团队加入美库尔中国，并藉此扩大我们的全球版图。Merkle &c全面整合的数据、分析、技术、媒体和创意服务，再加上我们的人本营销解决方案，为公司提供了独特的优势，能够让我们为亚太客户提供竞争优势。”

电通数码总部位于北京，在上海和广州设有分公司， 其300名员工的加入将迅速扩大美库尔中国的规模，使员工总数增至800名。电通数码为多个汽车、消费电子与金融服务行业的全球知名品牌提供服务。该公司还与百度建立了强大的合作关系，是百度首家4A级代理合作伙伴，其它主要合作伙伴还包括阿里妈妈和银联智惠。

美库尔中国地区总经理张翼翔(Frank Zhang)在评价整合服务所带来的客户效益时指出，“美库尔中国和电通数码的整合将提升美库尔中国的服务和规模。双方团队将共同开展研发、业务开发、解决方案制定和服务交付。我相信，双方整合后的能力将为客户代理更好的业绩和更大的价值。”

电通数码董事总经理河野哲(Phil Kono)表达了对这一战略联盟的热忱和期待，他表示，“我很期待加入Merkle &c。电通数码在中国数字营销市场有着悠久的历史，在美库尔强大的业务能力和全球网络的帮助下，我们可以通过互通有无与相互合作，共同为我们的客户创造效益。”

编者注：

关于电通安吉斯集团

电通安吉斯集团是Dentsu Inc.旗下公司，由10家国际网络品牌构成，分别是Carat、Dentsu、dentsu X、iProspect、Isobar、mcgarrybowen、美库尔、 MKTG、Posterscope和Vizeum。电通安吉斯集团正在通过其在媒体、数字化以及创意传播服务领域一流的专长和功能，帮助客户创新品牌的创造方式。电通安吉斯集团致力于提供一系列独特、创新的产品和服务，其总部位于伦敦，业务遍布全球145个国家，拥有4万多名敬业的专业人士。

www.dentsuaegisnetwork.com

关于Merkle &c

Merkle &c是电通安吉斯集团(DAN)中国旗下的综合服务公司，专注于数字和绩效媒体、数据分析、客户关系营销(CRM)、营销技术和客户忠诚度管理。在40多年的时间里，美库尔和电通数码一直都在以独立的身份运营，从而实现其客户投资组合价值的最大化。美库尔和电通数码于2018年合并，将电通数码在中国数字广告市场的领先地位与美库尔在数据、分析及技术上的深厚造诣结合起来，让美库尔电通成为了中国数据驱动型全服务绩效营销服务领域毫无争议的领导者。美库尔电通拥有800多名员工，在北京、上海、南京以及广州设有分公司。垂询详情请访问www.merkleinc.com和www.and-c.com。

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