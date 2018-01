MECHELEN, Belgiƫ--(BUSINESS WIRE)--LBC maakt met blijdschap bekend definitieve overeenkomsten te hebben gesloten met MEGlobal Americas, Inc. De afspraken hebben betrekking op het design, de techniek, bouw en exploitatie van een nieuwe terminal. Deze terminal wordt naast de fabriek voor mono-ethyleenglycol van MEGlobal gebouwd en via een pijpleiding verbonden. De terminal zal op land van MEGlobal Americas staan en worden geleased aan LBC Freeport Terminal LLC. De verwerkingsfabriek wordt zestig mijl ten zuiden van Houston gebouwd op het terrein Oyster Creek van MEGGlobal in de Texaanse plaats Freeport.

LBC Freeport wordt een integraal onderdeel van de distributieketen van MEGlobal, veiliggesteld door middel van een langetermijncontract en pijpleiding. De belangrijkste producten die daar worden behandeld zijn mono-ethyleenglycol en di-ethyleenglycol. Na het verkrijgen van de noodzakelijke wettelijke toestemming, begonnen de bouwwerkzaamheden in augustus 2017. De terminal is volgens planning in 2019 operationeel.

