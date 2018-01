LBC Tank Terminals unterzeichnet Vertrag mit MEGlobal Americas, Inc. über Errichtung eines neuen Terminals in Freeport, Texas

MECHELEN, Belgien--(BUSINESS WIRE)--LBC gibt bekannt, dass Vereinbarungen mit MEGlobal Americas, Inc. über die Planung, den Bau und den Betrieb eines neuen Terminals unterzeichnet wurden. Dieses Terminal wird in unmittelbarer Nähe zu der Monoethylenglykol (MEG) World-Scale-Produktionsstätte von MEGlobal errichtet und mit dieser Produktionsstätte mit einer Pipeline verbunden werden. Das Terminal wird auf dem Gelände im Besitz von MEGlobal Americas errichtet und an LBC Freeport Terminal LLC vermietet. Die Verarbeitungsanlage soll rund 100 km südlich von Houston am neuen Standort Oyster Creek von MEGlobal in Freeport im US-Bundesstaat Texas gebaut werden.

LBC Freeport wird integrierter Bestandteil der Lieferkette von MEGlobal, abgesichert durch einen langfristigen Vertrag und eine Pipeline-Anbindung. Die zu verarbeitenden Hauptprodukte sind Monoethylenglykol und Diethylenglykol. Nach Erhalt der erforderlichen behördlichen Genehmigungen kann der Bau im August 2017 beginnen und die Inbetriebnahme des Terminals ist für das Jahr 2019 geplant.

„Wir sind äußerst erfreut über den Abschluss dieses Vertrags und die Partnerschaft mit MEGlobal Americas im Rahmen dieses Projekts. Aufgrund der mehr als 30-jährigen Erfahrung in der Verarbeitung von Glykolen eignet sich dieses Projekt in idealer Weise als Ergänzung für unser Portfolio und unsere Anlagerisikomodelle und steht zudem im Einklang mit unserer Unternehmensstrategie zur weiteren Optimierung, zum Ausbau und zur Expansion unseres Geschäfts. Dieses Projekt passt zu unserer Erfahrung mit der Errichtung, der Verwaltung und dem Betrieb von Chemie-Terminals und wir freuen uns bereits auf eine erfolgreiche Geschäftspartnerschaft mit MEGlobal”, erklärte John Grimes, Regional Business President Americas.

Über MEGlobal

MEGlobal – ein EQUATE Unternehmen ist Weltmarktführer in der Herstellung, Lieferung und Vermarktung von Monoethylenglykol (MEG) und Diethylenglykol (DEG), gemeinsam bekannt unter dem Namen Ethylenglykol (EG). MEGlobal bedient Kunden rund um den Globus und unterhält Produktionsstätten in Fort Saskatchewan und Prentiss in Alberta (Kanada). EG ist ein bedeutender Rohstoff, der für eine Vielzahl von Produkten und Anwendungen zum Einsatz kommt. Hierzu zählt die Produktion von Polyesterfasern, Polyethylenterephthalat-Harzen (PET), Frostschutzmitteln und anderen Industrieprodukten. MEGlobal fühlt sich dem Grundsatz für Responsible Care (verantwortungsvolles Handeln) verpflichtet, um zu gewährleisten, dass seine Mitarbeiter, Nachbarn, Gemeinschaften und die Umwelt stets geschützt werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.MEGlobal.biz.

Über LBC

LBC Tank Terminals besitzt und betreibt ein globales Netzwerk von Terminals an Schlüsselstandorten in den Vereinigten Staaten, in Europa und China. Wir sind ein globaler unabhängiger Betreiber von Flüssigmassengut-Lagerterminals für Petrochemikalien, Mineralölprodukte und Grundölprodukte und bieten Belade- und Entlade-Service für alle Beförderungsarten. In dem Unternehmensethos verwurzelt ist unser Fokus auf Corporate Governance und eine soziale Ausrichtung, in deren Rahmen wir bestrebt sind, einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft auszuüben und zu gewährleisten, dass wir in unserem Einflussbereich kein gefährliches Produkt zulassen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.