LBC Tank Terminals signe un accord avec MEGlobal Americas, Inc. pour la construction d'un nouveau terminal à Freeport, au Texas

MALINES, Belgique--(BUSINESS WIRE)--LBC a le plaisir d'annoncer qu'une série d'accords ont été conclue avec MEGlobal Americas, Inc. pour la conception, l'ingénierie, la construction et l'exploitation d'un nouveau terminal, qui sera construit à côté de l'usine de fabrication mondiale de monoéthylène glycol (MEG) de MEGlobal, et relié par un pipeline. Le terminal sera situé sur un terrain détenu par MEGlobal Americas et loué à LBC Freeport Terminal LLC. L'usine de traitement sera construite à 96 kilomètres au sud de Houston, sur le nouveau site d'Oyster Creek de MEGlobal à Freeport, au Texas.

LBC Freeport fera partie intégrante de la chaîne logistique de MEGlobal, avec un contrat à long terme et une liaison pipeline. Les principaux produits qui seront gérés seront le monoéthylène glycol et le diéthylène glycol. À la réception des autorisations réglementaires requises, la construction commença en août 2017 et le terminal devrait être opérationnel courant 2019.

"Nous sommes ravis de conclure cet accord et d'être en partenariat avec MEGlobal Americas pour ce projet. Avec plus de 30 années d'expérience dans la gestion des glycols, ce projet correspond à notre portefeuille et à nos modèles de risques de placement, et s'inscrit dans la lignée de notre stratégie commerciale qui consiste à optimiser, élargir et intensifier nos activités. Ce projet répond parfaitement à notre expertise dans la construction, la gestion et l'exploitation de terminaux chimiques, et nous nous réjouissons à l'idée d'un partenariat commercial réussi avec MEGlobal", déclare John Grimes, président des activités commerciales régionales pour les Amériques.

À propos de MEGlobal

Société EQUATE, MEGlobal est un leader mondial de la fabrication, l'approvisionnement et la commercialisation de monoéthylène glycol (MEG) et de diéthylène glycol (DEG), appelés collectivement éthylène glycol (EG). MEGlobal est au service de ses clients dans le monde entier, et dispose de sites de production à Fort Saskatchewan et Prentiss (Alberta), au Canada. L'EG est une matière première jouant un rôle clef dans une grande variété de produits et d'applications, y compris la fabrication de fibres de polyester, de résines de polyéthylène téréphtalate (PET), de formules antigel et d'autres produits industriels. MEGlobal adopte les principes de Gestion responsable, pour garantir à tout instant la protection de ses employés, voisins, communautés et de l'environnement. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.MEGlobal.biz.

À propos de LBC

LBC Tank Terminals possède et exploite un réseau mondial de terminaux implantés sur des sites clefs aux États-Unis, en Europe et en Chine. Nous figurons parmi les plus importants exploitants indépendants de terminaux de stockage de matériaux liquides pour les produits pétrochimiques, pétroliers et d'huile de base, et proposons des services de chargement/déchargement pour tous les modes de transport. L'attention que nous portons à la gouvernance d'entreprise et sociale, via laquelle nous nous efforçons d'avoir un impact positif sur la société et de garantir la maîtrise totale de l'intégralité des produits placés sous notre contrôle, est l'essence même de notre philosophie.

