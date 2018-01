MALINES, Belgio--(BUSINESS WIRE)--LBC è lieto di annunciare il perfezionamento dell'accordo con MEGlobal Americas, Inc., per la progettazione, la predisposizione della parte tecnica, la realizzazione e il funzionamento di un nuovo terminale. La nuova struttura verrà costruita accanto all'impianto produttivo di glicole etilenico (MEG) su scala mondiale di MEGlobal, a cui sarà connessa tramite una condotta. Il terminale sarà realizzato su una proprietà di MEGlobal Americas e verrà concesso in locazione a LBC Freeport Terminal LLC. L'impianto di lavorazione sorgerà 60 miglia a sud di Houston, presso il nuovo sito Oyster Creek di MEGlobal a Freeport, nel Texas.

LBC Freeport rappresenterà una parte integrante della catena di fornitura di MEGlobal, garantita tramite un contratto a lungo termine e tramite la condotta di collegamento.

