Soilbuild Group Holdings Ltd.採用Yardi Voyager來精簡作業

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Soilbuild Group Holdings Ltd.將採用雲端行動物業管理和會計平臺Yardi Voyager®。

Yardi® Commercial Suite提供的其他產品將使Soilbuild財務健康度的測量自動化，準確監督開發案的成本和預算，提供全資產組合的業務情報，並縮短租賃週期。

Soilbuild Group Holdings Ltd.董事Lim Han Qin表示，「隨著公司進入下個階段的業務成長，Voyager及其Commercial Suite將提升我們的實力。更快地獲取高品質業務資訊將有助於做出可提供更佳報酬率的決策。」

Yardi國際業務副總裁Neal Gemassmer表示，「Yardi欣然歡迎Soilbuild Group成為本公司新加坡客戶群的一員。公司的新產品將用單一的真實資訊源取代那些不相干的老舊系統，並協助Soilbuild為投資人提供更好的服務。」

敬請瞭解 Yardi client success新加坡和亞洲業務的詳情。

關於Soilbuild Group Holdings Ltd.

新加坡Soilbuild Group Holdings Ltd. 是一流的整合型地產集團，在營建、開發和管理獲獎住宅和商業地產資產組合領域擁有成功的可查記錄。Soilbuild管理近400萬平方英尺的租賃商業空間。查詢詳情，請造訪soilbuild.com/home。

關於Yardi

Yardi®為各種類型和規模的房地產公司開發業界領先的投資和物業管理軟體，並提供相關支援。公司成立於1984年，總部位於加州聖塔芭芭拉，並透過亞洲、澳洲、中東、歐洲和北美的辦事處為全球客戶提供服務。欲瞭解更多資訊，請造訪yardi.com/asia/。

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