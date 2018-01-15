Soilbuild Group Holdings Ltd.采用Yardi Voyager来精简其运营

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Soilbuild Group Holdings Ltd.将采用云端移动物业管理和会计平台Yardi Voyager®。

Yardi® Commercial Suite提供的其他产品将实现Soilbuild财务健康度测量的自动化，准确监督开发项目的成本和预算，提供全资产组合的业务情报，并缩短租赁周期。

Soilbuild Group Holdings Ltd.董事Lim Han Qin表示，“随着公司进入下个阶段的业务增长，Voyager及其Commercial Suite将提升我们的实力。更快地获取高品质业务信息将有助于做出提供更好回报的决策。”

Yardi国际业务副总裁Neal Gemassmer表示，“Yardi十分高兴欢迎Soilbuild Group成为公司新加坡客户群的一员。公司的新产品将用单一的真实信息源取代那些不相干的老旧系统，并帮助Soilbuild为投资者提供更好的服务。”

敬请了解 Yardi client success新加坡和亚洲业务的详情。

关于Soilbuild Group Holdings Ltd.

新加坡Soilbuild Group Holdings Ltd. 是领先的一体化地产集团，在建造、开发和管理获奖住宅和商业地产资产组合领域有着成功的可查记录。Soilbuild管理着近400万平方英尺的租赁商业空间。垂询详情，请访问soilbuild.com/home。

关于Yardi

Yardi®为各种类型和规模的房地产公司开发业界领先的投资和物业管理软件，并提供相关支持。公司成立于1984年，总部位于加州圣芭芭拉，并通过亚洲、澳大利亚、中东、欧洲和北美的办事处为全球客户提供服务。欲了解更多信息，请访问yardi.com/asia/。

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