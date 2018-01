Petrobras et Total finalisent le transfert de participations sur les concessions de Lapa et de Iara au Brésil dans le cadre de leur Alliance Stratégique

RIO DE JANEIRO--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Petrobras et Total (Paris:FP) (LSE:TTA) (NYSE:TOT) annoncent aujourd’hui avoir franchi une étape décisive dans la concrétisation de leur Alliance Stratégique, signée en mars 2017, grâce à la conclusion des opérations suivantes :

Petrobras transfère à Total une participation de 35 %, ainsi que le rôle d’opérateur dans le champ de Lapa, situé sur le bloc BM-S-9A dans le bassin pré-salifère de Santos aux côtés de Shell (30 %), Repsol-Sinopec (25 %) et Petrobras (10 %). Le champ de Lapa est entré en production en décembre 2016 avec l’unité flottante de production et de stockage (FPSO) Cidade de Caraguatatuba d’une capacité de 100 000 barils par jour.

situé sur le bloc BM-S-9A dans le bassin pré-salifère de Santos aux côtés de Shell (30 %), Repsol-Sinopec (25 %) et Petrobras (10 %). Le champ de Lapa est entré en production en décembre 2016 avec l’unité flottante de production et de stockage (FPSO) Cidade de Caraguatatuba d’une capacité de 100 000 barils par jour. Petrobras transfère à Total une participation de 22,5 % dans la concession de Iara, qui comprend les champs de Sururu, Berbigão et Oeste de Atapu, sur le bloc BM-S-11A, dans le bassin pré-salifère de Santos, opéré par Petrobras (42,5 %) aux côtés de Shell (25 %) et Petrogal (10 %). La production sur Iara devrait démarrer en 2018 avec le FPSO P-68 sur les champs Berbigão-Sururu, qui sera suivi d’un second FPSO en 2019 sur le champ d’Atapu.

Le montant de ces transactions s'élève à 1,95 milliard de dollars, incluant les ajustements de clôture. Ce montant n’intègre pas le portage d’une portion de l’investissement de Petrobras dans le champ de Iara pour 400 millions de dollars et de paiements conditionnels. L’ensemble des conditions suspensives ont été levées, en particulier l’octroi par l’autorité environnementale brésilienne (IBAMA) des permis d’installation et d’exploitation pour que Total devienne opérateur du champ de Lapa.

Ces opérations concrétisent l’Alliance Stratégique entre Petrobras et Total, leur permettant de conjuguer leur expertise dans l’offshore profond.

« Ces transactions représentent une étape majeure dans notre Alliance Stratégique. Petrobras étant leader dans l’exploration du pré-sel et Total dans l’offshore profond en Afrique de l’Ouest, notre partenariat a le potentiel de réduire nos risques d’exploration et d’améliorer la compétitivité de nos deux entreprises. Travailler en partenariat est stratégique pour Petrobras. Nous sommes convaincus que cela crée de la valeur et nous continuerons à approfondir notre coopération sur tous les segments de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, » a déclaré Pedro Parente, Président-directeur général de Petrobras.

« Avec la concrétisation de notre Alliance Stratégique avec Petrobras qui intervient après la récente décision de lancer le développement à grande échelle du champ géant de Libra opéré par Petrobras et dont Total est partenaire, Total établit au Brésil une position majeure dans un des bassins les plus prolifiques au niveau mondial en nous appuyant sur une de nos forces, l’offshore en eau profonde. Nous nous réjouissons en particulier d’être la première major à opérer un champ pré-salifère en production au Brésil, » a déclaré Patrick Pouyanné, Président-directeur général de Total. « Nous comptons poursuivre le renforcement de notre Alliance Stratégique avec Petrobras, grâce à notre engagement pour élargir notre coopération technique dans les domaines de l’exploitation, de la recherche et de la technologie, et pour développer de nouvelles synergies entre nos deux entreprises. »

* * * * *

À propos de Petrobras et Total

Actuellement, Petrobras et Total participent ensemble à 19 consortiums internationaux dans l’exploration et la production. Dans le cadre du premier contrat de partage de production du bassin pré-salifère de Santos au Brésil, les deux groupes sont partenaires dans le développement du gisement géant de Libra. Dans le reste du monde, ils sont associés dans le champ de Chinook (Golfe du Mexique américain), les champs en eaux profondes d’Akpo et d’Egina (Nigeria), les champs de gaz de San Alberto et San Antonio/Itaú (Bolivie), ainsi que dans le gazoduc Bolivie-Brésil.

À propos de Petrobras

Petrobras est un groupe intégré de l’énergie opérant principalement au Brésil. Spécialisé dans le secteur pétrolier et gazier, il fait partie des leaders de l’Exploration-Production en eaux profondes et très profondes. Produisant aujourd’hui 2,8 millions de barils équivalent pétrole par jour, ses valeurs sont le respect de la vie, de l’Homme et de l’environnement, l’éthique et la transparence, les exigences du marché, la réussite et la confiance, ainsi que les résultats.

À propos de Total

Total est un groupe mondial et global de l'énergie, l'une des premières compagnies pétrolières et gazières internationales, et acteur majeur des énergies bas carbone. Ses 98 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie meilleure, plus sûre, plus propre, plus efficace, plus innovante, et accessible au plus grand nombre. Présent dans plus de 130 pays, Total met tout en œuvre pour que ses activités soient accompagnées d'effets positifs dans les domaines économiques, sociaux et environnementaux.

* * * * *

Avertissement

Ce communiqué de presse est publié uniquement à des fins d’information et aucune conséquence juridique ne saurait en découler. Les entités dans lesquelles TOTAL S.A. détient directement ou indirectement une participation sont des personnes morales distinctes et autonomes. TOTAL S.A. ne saurait voir sa responsabilité engagée du fait des actes ou omissions émanant desdites sociétés. Les termes « TOTAL », « Groupe TOTAL » et « Groupe » qui figurent dans ce document sont génériques et utilisés uniquement à des fins de convenance. De même, les termes « nous », « nos », « notre » peuvent également être utilisés pour faire référence aux filiales ou à leurs collaborateurs.

Ce document peut contenir des informations et déclarations prospectives qui sont fondées sur des données et hypothèses économiques formulées dans un contexte économique, concurrentiel et réglementaire donné. Elles peuvent s’avérer inexactes dans le futur et sont dépendantes de facteurs de risques. Ni TOTAL S.A. ni aucune de ses filiales ne prennent l’engagement ou la responsabilité vis-à-vis des investisseurs ou toute autre partie prenante de mettre à jour ou de réviser, en particulier en raison d’informations nouvelles ou événements futurs, tout ou partie des déclarations, informations prospectives, tendances ou objectifs contenus dans ce document.