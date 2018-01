PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Xilam Animation (Paris:XIL) vergroot het terrein van het merk Oggy & the Cockroaches in de gamewereld met de aanstelling van Nazara Technologies Ltd, een mondiale gamebedrijf. De overeenkomst is tot stand gekomen via Xilam en zijn licentie-agent Dream Theatre.

Nazara lanceert een reeks nieuwe, pakkende mobiele games voor jong publiek. De spelletjes benadrukken de hilarische, vermakelijke kenmerken van het merk Oggy & the Cockroaches. Het eerste spelletje is naar verwachting in het eerste kwartaal van 2018 beschikbaar in Oost-Aziƫ, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

