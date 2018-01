Internationale chemiereus uit Europa selecteert eSourcing van Zycus als katalysator voor inkooptransformatie

BRUSSEL--(BUSINESS WIRE)--Zycus, de toonaangevende leverancier van source-to-pay-inkoopoplossingen, heeft vandaag aangekondigd dat een vooraanstaand internationaal bedrijf in chemische en geavanceerde materialen het Strategic Sourcing Platform van Zycus heeft geselecteerd om grootschalige gebeurtenissen te beheren, de participatie van belanghebbenden te vergroten, de sourcingcyclustijd te verkorten en de wereldwijde inkoopprocessen te automatiseren.

De klant stond voor een aantal uitdagingen met de bestaande oplossingsaanbieder met een lage acceptatiegraad, omdat de oplossing niet intuïtief en gebruiksvriendelijk was.

Ze wilden een platform dat door hun wereldwijde belanghebbenden zou kunnen worden gebruikt voor zowel eenvoudige als complexe inkoopbehoeften. Er zijn talrijke tools beschikbaar in de markt, maar ze wilden een oplossing die het beste bij hun bedrijfsbehoeften zou passen. Het vermogen van Zycus om robuuste en complexe inkoopgebeurtenissen aan te kunnen, moedigde hen aan zich aan te melden voor het e-Sourcingplatform van het bedrijf.

Zycus kreeg een hoge score van vooral de gebruikersgroepen vanwege het gebruiksgemak en de volledigheid van de oplossing. Naast het feit dat het allesomvattend is, zorgde Zycus' vermogen om toekomstige vereisten in een enkele geïntegreerde suite te ondersteunen voor de unanieme aanname van de belanghebbenden van de klant.

“Wij geloven altijd in het vergroten van de zakelijke waarde voor onze klanten en we zijn verheugd om ons eSourcing-platform te bieden ter ondersteuning van de strategische sourcing- en inkoopinitiatieven van de klant,” stelt Dixit Jasani, Vice President Sales & Global Business Development, Zycus. Hij vervolgde, “Onze toewijding aan een robuuste, veelomvattende oplossingssuite met een sterke focus op gebruiksgemak zorgt ervoor dat we goed passen bij internationale bedrijven.”

Over Zycus

Zycus is een toonaangevende wereldwijde leverancier van een complete Source-to-Pay-suite van inkoopprestatieoplossingen. Ons uitgebreide productportfolio omvat toepassingen voor zowel de strategische als de operationele aspecten van inkoop: e-aanbesteding, e-facturering, bestedingsanalyse, eSourcing, contractbeheer, leveranciersbeheer, financieel spaartegoedenbeheer, aanvraagbeheer en projectbeheer. Onze geest van innovatie en passie om te helpen bij de inkoop voor het creëren van een grotere bedrijfsimpact wordt weerspiegeld in de honderden implementaties van inkoopoplossingen die we in de loop der jaren hebben uitgevoerd.

Zycus bedient meer dan 250 klanten in 20 landen in verschillende industrieën. Ga voor meer informatie over Zycus naar https://www.zycus.com.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.