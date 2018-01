CARREFOUR ANNONCE UN PARTENARIAT STRATEGIQUE AVEC SHOWROOMPRIVE ET PREND UNE PARTICIPATION D’ENVIRON 17% AU CAPITAL

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Carrefour (Paris:CA), un des leaders mondiaux de la distribution, et Showroomprivé, deuxième acteur européen de la vente privée en ligne, annoncent aujourd’hui la signature d’un accord stratégique. Afin de sceller ce partenariat, Carrefour se portera acquéreur d’environ 17% du capital de Showroomprivé auprès de Conforama, filiale du groupe Steinhoff.

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie des deux groupes de développer une offre omnicanale de premier plan, et couvrira notamment des aspects commerciaux, marketing, logistiques et de data.

« Ce partenariat est un nouvel élément de l’accélération de notre stratégie digitale, dans une logique omnicanale. Il permet en outre à Carrefour d’entrer sur le marché des ventes privées en ligne et de renforcer son offre. Je suis convaincu de la grande valeur du management de Showroomprivé et du fort potentiel né de la coopération opérationnelle entre nos deux groupes. » selon Alexandre Bompard, PDG de Carrefour.

« Nous sommes heureux de ce partenariat avec Carrefour. Il nous permet de franchir une nouvelle étape après l’accord conclu avec Conforama, en nous associant à l’un des leaders mondiaux de la distribution. Nous pourrons continuer à bâtir notre offre omnicanale avec des perspectives d’une ampleur inédite », ont déclaré Thierry Petit et David Dayan, cofondateurs de Showroomprivé.

La prise de participation de Carrefour dans Showroomprivé prendra la forme d’une acquisition hors marché du bloc d’actions détenues par Conforama au prix unitaire de 13,5 euros, pour un montant total d’environ 79 millions d’euros.

Un complément de prix sera versé par Carrefour à Conforama en cas de lancement par Carrefour d’une offre publique d’achat sur Showroomprivé dans les dix-huit mois suivant la réalisation de l’opération. Ce complément de prix sera égal à la différence entre le prix de l’offre qui serait ainsi déposée par Carrefour et le prix de l’acquisition (soit 13,5 euros), multiplié par le nombre d’actions cédées par Conforama.

Après réalisation de l’opération, Carrefour se substituera à Conforama dans le concert existant entre les fondateurs de Showroomprivé et Conforama, en vertu d’un pacte d’actionnaires identique dans l’ensemble de ses principaux termes1 au pacte existant actuellement entre les fondateurs et Conforama / Steinhoff. Les fondateurs conserveront 27,17% du capital et 40,42% des droits de vote. Carrefour détiendra 16,86% du capital et 13,67% des droits de vote.

Cette opération est subordonnée à l’obtention d’une dérogation de l’Autorité des Marchés Financiers à l’obligation de déposer une offre publique.

A propos de Carrefour

Un des leaders mondiaux de la distribution, commerçant alimentaire de référence, Carrefour est présent dans plus de 30 pays avec plus de 12 000 magasins et des sites de e-commerce. Multilocal, multiformat et omnicanal, le Groupe emploie plus de 384 000 collaborateurs dans le monde et a réalisé un volume d’affaires sous enseignes de 103,7 milliards d’euros en 2016. Chaque jour, Carrefour accueille près de 13 millions de clients à travers le monde et s'engage pour la qualité et un commerce plus responsable. La démarche RSE du groupe dans le monde s'articule autour de 3 piliers : la lutte contre toute forme de gaspillage, la protection de la biodiversité et l'accompagnement des partenaires de l'entreprise.

A propos de Showroomprivé

Showroomprivé.com est un acteur européen de la vente évènementielle en ligne, innovant et spécialisé dans la mode. Showroomprivé propose une sélection quotidienne de près de 2000 marques partenaires sur ses applications mobiles ou son site Internet. Il compte plus de 28 millions de membres en France et dans huit autres pays européens. Depuis sa création en 2006, la société a connu une croissance rapide et rentable. Coté sur le marché Euronext Paris (code : SRP), Showroomprivé a réalisé en 2016 un volume d’affaires brut TTC de plus de 750 millions d’euros, soit un chiffre d’affaires net de 540 millions d’euros, en croissance de 22% par rapport à l’année précédente. Le Groupe emploie près de 1000 personnes.

1 Le pacte d’actionnaires contient des clauses relatives (i) à la composition du conseil d’administration (11 administrateurs et un censeur, dont 5 désignés par les fondateurs parmi lesquels le président disposant d’une voix prépondérante, et 1 administrateur et 1 censeur désignés par Carrefour, 5 administrateurs indépendants) ; (ii) à l’engagement des concertistes de maintenir les dirigeants actuels ; (iii) à la cessation du concert en cas de désaccord persistant sur des décisions stratégiques majeures, susceptible de conduire à un dénouement de l’investissement de Carrefour ou au lancement d’une offre publique ; (iv) à des engagements de plafonnement et de conservation de participation réciproques sous réserve d’exceptions et (v) aux cessions des actions des concertistes (droit de première offre réciproque, promesses de vente et engagement d’apports réciproques en cas d’offre publique, sous certaines conditions de prix).