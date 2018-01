Un géant européen de la chimie a choisi l'application d'e-sourçage de Zycus pour accélérer la transformation de sa structure d'approvisionnement

BRUXELLES--(BUSINESS WIRE)--Zycus, le leader des solutions d'approvisionnement avec paiement à la source, a annoncé aujourd'hui qu'une société internationale spécialisée dans les produits chimiques et les matériaux de pointe a choisi la plateforme de sourçage stratégique de Zycus pour gérer ses grandes opérations d'approvisionnement, accroître la participation des parties prenantes, réduire les délais du cycle de sourçage et automatiser les processus globaux de sourçage.

Le client était confronté à une problématique avec son ancien fournisseur de solutions, sous la forme d'un faible taux d'adoption provenant d'une solution ni intuitive, ni facile à utiliser.

Le client voulait une plateforme pouvant être utilisée par ses parties prenantes internationales pour répondre à des besoins, simples ou complexes, en matière de sourçage. Il existe un grand nombre d'outils disponibles sur le marché, mais le client était à la recherche d'une solution répondant au mieux à ses besoins commerciaux. La capacité de Zycus à gérer des opérations de sourçage complexes a encouragé le client à opter pour sa plateforme d'e-sourçage.

Zycus a reçu une notation particulièrement élevée de la part des groupes d'utilisateurs pour la facilité d'utilisation et l'exhaustivité de sa solution. Outre le caractère exhaustif de la solution, sa capacité à répondre aux exigences futures avec une suite intégrée unique lui a valu l'unanimité des parties prenantes des clients.

"Nous cherchons toujours à créer de la valeur pour nos clients, et nous sommes ravis de fournir notre plateforme eSourcing pour soutenir les initiatives stratégiques de notre client en matière de sourçage et d'approvisionnement", ajoute Dixit Jasani, vice-président en charge des ventes et du développement commercial international chez Zycus. "Notre engagement en faveur d'une suite de solutions durables et exhaustives, et l'attention toute particulière que nous portons à la facilité d'utilisation, font de nous un partenaire idéal pour les entreprises internationales."

À propos de Zycus

Zycus est le développeur mondial de la suite exhaustive Source-to-Pay de solutions d'approvisionnement. Notre portefeuille de produits comprend des applications pour les aspects à la fois stratégiques et opérationnels de l'approvisionnement: e-approvisionnement, e-facturation, analyse des dépenses, e-sourçage, gestion des contrats, gestion des fournisseurs, gestion des épargnes financières, gestion des requêtes et gestion des projets. Notre esprit d'innovation et notre passion pour aider l'approvisionnement à optimiser l'impact commercial se reflètent dans les centaines de déploiements de solutions d'approvisionnement que nous avons réalisés pendant plusieurs années.

Zycus est au service de plus de 250 clients, répartis dans 20 pays et couvrant divers secteurs. Pour de plus amples renseignements sur Zycus, veuillez visiter https://www.zycus.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.