PARIGI--(BUSINESS WIRE)--Xilam Animation (Paris:XIL) prosegue con l'espansione del marchio Oggy e i maledetti scarafaggi nel settore dei videogiochi e si affida a Nazara Technologies Ltd., azienda globale attiva nel segmento dei videogame mobili, nel quadro di un accordo raggiunto con l'intermediazione di Dream Theatre, partner di licenza di Xilam.

Nazara lancerà una serie di travolgenti videogame mobili destinati ai più giovani, che metteranno in evidenza i valori divertenti ed esilaranti del marchio Oggy e i maledetti scarafaggi. Secondo le previsioni, il gioco inaugurale debutterà nel primo trimestre del 2018 nella regione dell'Asia-Pacifico, in America Latina e in Medio oriente.

Grazie alla dimensione digitale in continua crescita, Oggy e i maledetti scarafaggi sta raggiungendo nuove vette, con risultati eccezionali sulle piattaforme digitali di tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.