Oggy et les Cafards : de nouveaux jeux pour mobiles ! Xilam signe un accord avec Nazara Games

Après la signature au 1er semestre 2017, d’un contrat de licensing Master Toy avec Lansay portant sur l’exploitation de la marque Oggy & et les Cafards sous forme de jouets, Xilam (Paris:XIL) poursuit l’expansion de la marque au travers d’un accord important avec Nazara Technologies Ltd, éditeur de jeux mobiles. Et ce grâce au concours de son agent établi en Inde, Dream Theater.

Nazara est l’un des principaux éditeurs de jeux mobiles en Inde. Au travers de ses créations, la Société est essentiellement présente sur les marchés émergents, dans plus de 60 pays.

Nazara prévoit le lancement de plusieurs jeux mobiles inspirés de l’univers d’Oggy et les Cafards. Le premier opus devrait être disponible dès le premier trimestre 2018 en Asie Pacifique, en Amérique latine et au Moyen-Orient.

Déjà remarquablement présente sur les plus grandes plateformes numériques avec notamment 1,2 millions d'abonnés sur YouTube, et sur les réseaux sociaux (Oggy & les Cafards est suivi par plus de 3,5 millions de fans sur Facebook), la marque OGGY montre avec cet accord sa capacité à se décliner sur l’ensemble des supports de divertissements à la disposition des enfants dans le monde entier.

Nazara s’appuiera sur le formidable réseau de diffusion de la série en Asie dont les trois nouvelles saisons sont présentes sur Cartoon Network alors que les saisons précédentes sont sur Nickelodeon. Le programme est également présent sur Netflix, Amazon et Youku.

Au total, la série est distribuée dans plus de 160 pays à travers le monde et 600 millions de foyers.

Marc du Pontavice, Fondateur et Président de Xilam déclare : « Xilam travaille à renforcer la pénétration de ses marques sur les marchés numériques. Grâce au savoir-faire de Nazara, nous sommes heureux de proposer aux fans d’Oggy et les Cafards une nouvelle expérience dans l’Univers du Jeu Vidéo mobile, au moment où la série fête ses 20 ans ».

A propos de Xilam

Studio majeur de l’animation européenne, Xilam produit et distribue des programmes originaux en 2D et 3D, destinés aux enfants et à toute la famille, pour la télévision, le cinéma et les plateformes numériques.

Fondée en 1995 par Marc du Pontavice, Xilam dispose d’un catalogue de plus de 2 000 épisodes et de 3 longs métrages, avec des succès incontournables comme Oggy et les cafards, Zig & Sharko, Les Dalton, Bienvenue chez les Ronks, et sa toute première série pre-school : Paprika.

Diffusées dans plus de 160 pays sur les plus grandes chaînes de télévision, ses séries réalisent aussi des records d’audience sur les plateformes numériques, notamment sur YouTube avec plus de 2.2 milliards de vues pour la seule année 2016, faisant ainsi de Xilam l’un des premiers fournisseurs mondiaux d’animation pour le digital.

Xilam emploie plus de 400 personnes, dont 300 artistes, répartis sur ses quatre studios à Paris, Lyon, Angoulême et Hô-Chi-Minh Ville au Vietnam.

Xilam est cotée sur Euronext Paris / Mnémo : XIL / Code ISIN : FR0004034072.

Xilam est éligible au PEA-PME.

À propos de Nazara Technologies

Nazara est une société spécialisée dans le jeu sur smartphones. Elle est basée à Mumbai, en Inde, et est essentiellement présente dans les marchés émergents au travers de 61 pays. Avec plus de 22 millions de téléchargements sur Google Play Store en 2016, et plus de 34 millions de téléchargements à fin septembre 2017, la Société est l’un des principaux éditeurs de contenus mobiles en Inde. En Septembre 2017, Nazara enregistrait plus de 10 millions d’utilisateurs mensuels actifs grâce à son offre de jeux présente sur le Google Play Store.

