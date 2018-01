RIEBLS, RIEGÎM et EDF EN Canada annoncent la mise en service du parc éolien Nicolas-Riou

MONTRÉAL--(BUSINESS WIRE)--EDF EN Canada inc., une filiale d’EDF Energies Nouvelles, la Régie intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent (RIEBSL), et la Régie intermunicipale de l'énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine (RIEGÎM), ont le plaisir d'annoncer la mise en service du parc éolien Nicolas-Riou. Ce parc éolien, qui totalise 224.25 megawatt (MW) de puissance installée, compte 65 éoliennes de 3.45 MW chacune, fournies par le manufacturier Vestas. Le projet est détenu à 50 % par EDF EN Canada, à 33 % par RIEBSL et à 17 % par RIEGÎM.

Situé dans le Bas-Saint-Laurent, sur les terres publiques et privées du TNO Boisbouscache et des municipalités de Sainte-Françoise, Saint-Mathieu-de-Rioux, Saint-Médard (MRC de Basques) et Saint-Eugene-de-Ladrière (MRC de Rimouski-Neigette), ce projet représente un investissement de plus de 500 millions de dollars canadiens. Les travaux de construction ont débuté en juin 2016 et a fait appel à plus de 400 travailleurs au moment le plus fort des travaux.

En plus des bénéfices distribués aux actionnaires publics, des contributions additionnelles annuelles de plus de 1.1 million de dollars canadiens seront versées dans les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie, notamment aux MRC de Basques et Rimouski-Neigette, tout au long du contrat de 25 ans avec Hydro-Québec Distribution.

« Le projet de parc éolien Nicolas-Riou a mobilisé la totalité des municipalités régionales de comté (MRC) du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine, ainsi que la Première Nation Malécite de Viger, qui ont investi avec leurs municipalités respectives et EDF EN Canada pour la mise de fonds. Ce consensus socio-politique exceptionnel se double d’une volonté de stimuler le développement économique régional par une mise en valeur de la ressource éolienne locale », a affirmé Cory Basil, vice-président Développement de projets pour EDF EN Canada. « Nous sommes très enthousiastes du partenariat créé entre EDF EN, RIEBSL et RIEGÎM. Ce magnifique projet est le résultat d’un travail d’équipe qui jumèle l’expérience et le savoir-faire d’EDF EN Canada avec la compréhension des besoins locaux apportée par nos partenaires publics ».

Selon Michel Lagacé, président de la RIEBSL, « Fierté, voilà le mot qui résume bien les neuves dernières années d’engagement afin de réaliser le plus grand parc éolien communautaire à partenariat égalitaire au Canada. Une très belle réalisation publique privée grâce à l’addition des compétences des deux partenaires. Bravo aux équipes de développement et de construction d’EDF EN Canada! Nous nous réjouissons de poursuivre cette collaboration et de partager avec eux des nombreuses années de succès ».

Selon Simon Deschênes, président de la RIEGÎM, « Nous sommes particulièrement heureux de la mise en opération du Parc éolien communautaire Nicolas-Riou, et nous voulons souligner l’excellente collaboration de tous les partenaires qui ont permis la réalisation de cet ambitieux et très beau projet ».

Le 22 décembre 2017, un financement à terme sans recours de 340 millions $ a été mis en place et entièrement souscrit par Banque Nationale Marchés financiers, à titre de co-chef de file et d’unique teneur de livre, et par Sun Life du Canada, compagnie d’assurance-vie, à titre de co-chef de file.

Nicolas-Riou est l’un des huit projets éoliens attribués à EDF EN Canada dans le cadre des appels d’offres d’Hydro-Québec Distribution de 2008, 2010 et 2013. Il représente aussi le quatrième projet détenu en partenariat avec une ou des MRC; les trois autres étant La Mitis (24.6 MW), Le Granit (24.6 MW), Lac Alfred (300 MW) et Rivière-du-Moulin (350 MW). Depuis 2008, EDF EN Canada a mis en service 1 600 MW de projets éoliens et solaires au Canada.

À PROPOS D'EDF EN CANADA INC. :

EDF EN Canada, une filiale d'EDF Energies Nouvelles, est un leader du marché de l'énergie renouvelable, détenant plus de 1 600 MW en installations d'énergie éolienne et solaire en service ou en construction. Basée à Toronto et à Montréal, EDF EN Canada a recours à une approche intégrée couvrant toutes les étapes du développement de projets, de la conception à la mise en service en passant par la production et les opérations à long terme. La filiale offre stabilité financière et innovation technologique et accorde une grande importance au service. EDF EN Canada s'appuie sur l'expertise de marché d'EDF Renewable Energy, la filiale américaine d'EDF Energies Nouvelles. EDF Energies Nouvelles appartient entièrement au Groupe EDF. www.edf-en.ca

À PROPOS DE LA RÉGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE DU BAS-SAINT-LAURENT (RIEBSL) ET DE LA REGIE INTERMUNICIPALE DE L’ÉNERGIE GASPESIE–ÎLES-DE-LA-MADELEINE (RIEGÎM) :

Créée en 2009, la Régie Intermunicipale de l’Énergie Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine regroupe les cinq MRC de cette région administrative ainsi que l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine. Quant à Régie Intermunicipale de l’énergie du Bas-Saint-Laurent, elle a été créée en juin 2014 dans le cadre de l’appel d’offres d’Hydro-Québec 2013 (A/O 2013-01) par les huit MRC du Bas-Saint-Laurent et la Première Nation Malécite de Viger. En juillet de la même année, ces deux sociétés se sont associées pour créer l’Alliance éolienne de l’Est et investir conjointement dans les projets éoliens de la Gaspésie et du Bas-Saint-Laurent, en partenariat à 50% avec des entreprises privées.