Riversand en YellowGround kondigen samenwerking aan om Europese bedrijven concurrentievoordeel te bieden via data

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Riversand, de wereldwijde leider in master data management (MDM) en productinformatiemanagement (PIM) oplossingen, heeft vandaag een samenwerking bekend gemaakt met MDM- en PIM-specialisten, YellowGround, om Europese bedrijven in staat te stellen om producten sneller te verkopen terwijl ze tegelijkertijd de klantervaring verbeteren.

Deze nieuwe samenwerking biedt een concurrerend voordeel voor Europese bedrijven door gebruik te maken van de laatste ontwikkelingen in datamanagement. Door eerst te starten met de benadering van YellowGround voor het bouwen van een solide basis voor een datamanagementoplossing van een bedrijf, implementeert YellowGround daarna de hoogwaardige MDM- en PIM-oplossingen van Riversand voor realtime inzichten.

“YellowGround biedt wat onze klanten in retail, CPG, productie en andere verticale behoeften nodig hebben om te winnen in de markt”, zei Riversand VP of Business Development, Europa Ben Rund. “Deze samenwerking biedt de voordelen van zowel geavanceerde technologie voor datamanagement en zakelijk advies voor transformatieve bedrijfsmodellen en -processen.”

De inzichten die voortkomen uit de samenwerking, helpen de leiding van bedrijven geïnformeerd te worden via een universeel platform dat toegankelijk is over meerdere afdelingen, miscommunicatie en inefficiënte processen vermindert en zorgt voor meer productverkopen en een betere klantervaring.

“De implementatie van een PIM-/MDM-oplossing is als het bouwen van een huis”, zei YellowGround Operations Manager Joeri Moors. “Na te beginnen met de basis van YellowGround kun je een toekomstgerichte architectuur als Riversand toevoegen voor een echte multikanaals klantervaring. Het resultaat van deze combinatie is een oplossing met focus op de vereisten en volumes van morgen.”

Over Riversand

Riversand is een wereldwijd softwarebedrijf dat een visie heeft om bedrijven te helpen hun data nuttig, bruikbaar en betekenisvol te maken. Ons Master Data Management-platform geeft onze klanten de mogelijkheid hun klanten beter te leren kennen, producten sneller te verplaatsen, processen te automatiseren, risico te verminderen en hun bedrijven slimmer in te richten. Onze klanten, partners en analisten erkennen ons als een betrouwbare partner, visionair en een leider. Bezoek Riversand.com voor meer informatie, en volg ons via @RiversandMDM op Twitter, @RiversandTech op Instagram, @RiversandTechnologies op Facebook en Riversand Technologies op LinkedIn.

Over YellowGround

YellowGround, onderdeel van de Xplore Group, is een bedrijf dat gespecialiseerd is in management van master data en productinformatie. Wij bieden onze klanten een solide basis met gestructureerde data en een oplossing die geoptimaliseerd en volledig geïntegreerd is om de bedrijfsprocessen te ondersteunen. Met tientallen jaren aan ervaring zijn we in staat om bedrijven te helpen hun efficiëntie te optimaliseren, de time-to-market te verlagen en de datakwaliteit te verhogen. Bezoek https://yellowground.eu/ voor meer informatie en volg ons op Facebook en LinkedIn.

