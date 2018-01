WIESBADEN, Duitsland--(BUSINESS WIRE)--Comforte kondigt met blijdschap aan dat Bankart, een Sloveense leider in verwerkingsservices voor clearing houses en betalingen, SecurDPS heeft geselecteerd voor de bescherming van gegevens.

In de financiƫle wereld en bankensector is databeveiliging een topprioriteit. Bankart neemt alle mogelijke maatregelen om de klantgegevens te beschermen die het bedrijf zijn toevertrouwd. Een betrouwbaar platform voor gegevensbescherming is daarvoor essentieel. Met die inzet voor dataveiligheid heeft Bankart zichzelf gevestigd als serieuze speler in de sector, wat heeft geleid tot bedrijfsgroei. De recente verbeteringen aan zijn gegevensbescherming stelt het bedrijf in staat de reputatie als betrouwbaar clearing house te behouden.

