Bankart mise sur comforte pour le traitement sécurisé des paiements numériques

Dans le secteur financier et bancaire, la sécurité des données est une priorité absolue. Bankart prend toutes les mesures possibles pour protéger les données des clients qui lui accordent leur confiance. Une plateforme sécurisée et fiable joue donc un rôle essentiel dans ce domaine. L'engagement de Bankart en faveur de la sécurité des données a permis à la société de s'imposer comme un acteur sérieux, et a contribué à sa croissance. Cette nouvelle optimisation de ses capacités de protection des données consolide la renommée de l'entreprise en tant que chambre de compensation de confiance.

Gregor Pirc, responsable des TI chez Bankart, d.o.o, déclare:

"Pour nous, l'élément différenciateur a été de trouver une solution offrant non seulement une protection optimale des données, mais aussi une application transparente pouvant être parfaitement intégrée à nos applications existantes."

SecurDPS, la suite de protection des données de comforte, est une technologie résiliente conçue pour sécuriser les informations sensibles grâce à la tokénisation et à l'encodage. Cette suite garantit que les données confidentielles se trouvant dans les fichiers et les bases de données sont inexploitables pour les éventuels pirates.

SecurDPS permet un déploiement soit en adoptant une approche classique avec une API, ou via l'intégration d'une application transparente sans changer aucun des codes. Avec l'intégration d'une application transparente, le déploiement est terminé en quelques semaines, au lieux de plusieurs mois, et pour une fraction du prix, comparé aux procédés traditionnels d'intégration.

Et Michael Deissner, CEO de comforte, d'ajouter:

"De plus en plus de clients et d'entreprises délaissent les méthodes de paiement traditionnelles et se tournent vers des alternatives numériques. Bankart se positionne mieux que jamais pour sécuriser les paiements numériques afin que ce marché en plein essor puisse tirer pleinement parti de l'aspect pratique des transactions numériques, tout en ayant la tranquillité d'esprit que leurs données sont correctement protégées et à l'abri des menaces."

L'algorithme de tokénisation breveté et haute performance de SecurDPS est apatride (c'est-à-dire sans réserves), évolue de manière linéaire et a reçu l'aval de cryptologues indépendants et reconnus dans le secteur. Si vous souhaitez en savoir davantage, veuillez consulter la page d'informations de nos produits.

À propos de Bankart

Bankart est le leader des chambres de compensation et des organismes de paiement en Slovénie, avec 95% de part de marché, et une partie de ses établissements bancaires situés dans la région des Balkans. La société fournit des services inégalés de traitement de cartes et de GAB à la majorité des banques slovènes. En outre, Bankart est un chef de file de l'échange de factures électroniques, devenant ainsi un acteur clef du secteur en Europe de l'Est.

À propos de comforte

comforte est un leader des solutions de protection des données et de paiements numériques. Aujourd'hui, plus de 500 entreprises du monde entier font confiance à comforte pour sécuriser les données sensibles qui leur ont été confiées.

Avec plus de 20 ans d'expérience dans la protection de données et la connectivité de systèmes critiques, comforte est le partenaire idéal pour les organisations désireuses de protéger leur actif le plus précieux: les données.

