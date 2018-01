LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Frontier Smart Technologies, een toonaangevende leverancier van digitale audio-oplossingen, maakt bekend dat het Amerikaanse audiomerk Klipsch® heeft gekozen voor het intelligente audioplatform van Frontier voor de aansturing van spraakgestuurde luidsprekers van Google.

Klipsch produceert hoogwaardige luidsprekers voor audioliefhebbers en fanaten overal ter wereld. Het bedrijf gaat de samenwerking met Frontier aan om spraaksturing van twee Klipsch Heritage Wireless-speakers, ‘The One’ en ‘The Three’, mogelijk te maken via Google Assistant.

