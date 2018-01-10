Zloadr與奈及利亞最受推崇的報刊合作，為一百萬奈及利亞讀者提供加密貨幣新聞

倫敦--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--Zloadr已與奈及利亞拉哥斯一家著名報刊簽署正式協定，雙方將攜手為一百萬奈及利亞讀者提供最新的加密貨幣新聞和投資機會。奈及利亞《衛報》(The Guardian)是首屈一指的非洲出版商，目前其網站每月可吸引大約100萬訪客。新合作夥伴Zloadr是區塊鏈發佈平臺，近期剛完成平臺代幣(ZDR)的ICO。

此次合作將為Zloadr帶來更多曝光機會，使該公司能擴大接觸奈及利亞甚至更廣闊的非洲大陸加密貨幣環境。這對於加密貨幣是一個重要的時機，尤其是在非洲大陸，惡性通貨膨脹持續對經濟成長造成負面影響。

奈及利亞是非常適合Zloadr加密貨幣發佈平臺的理想環境。奈及利亞不僅是非洲最強經濟體之一，還擁有繁榮的科技社群，位居區塊鏈和替代幣(alt-coin)技術發展的最前線。與《衛報》合作而獲得新的媒體曝光機會，既可增加網站訪問量，又可進一步推動Zloadr的ZDR代幣發展。

Zloadr創辦人Sam Enrico Williams在探討此次合作時表示：「我們對這項新的合作夥伴關係感到異常興奮。我們預期Zloadr平臺將得到大量曝光機會，ZDR代幣交易量也將因為與《衛報》的新交易而升高。」

他還表示：「新聞出版訪客人數的強勁上升，將帶動對我們所發行代幣的需求。ZDR代幣持有人和用戶在使用我們的平臺時將享有福利，如果以ZDR代幣支付廣告空間費用，獲得的廣告時間將是用比特幣、以太坊或法定貨幣支付時的三倍。」

關於奈及利亞《衛報》

《衛報》是在奈及利亞拉哥斯出版的獨立報刊，被稱為「奈及利亞最受推崇的報刊」。

關於Zloadr

Zloadr是區塊鏈上首個由影響力人士提供技術支援的病毒式數位新聞發佈平臺。Zloadr為全球內容創建者分發內容，增加收入。

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