Zloadr与尼日利亚最受推崇的报刊合作，为一百万尼日利亚读者提供加密货币新闻

伦敦--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--Zloadr已与尼日利亚拉各斯一家著名报刊签署正式协议，将携手为一百万尼日利亚读者提供最新的加密货币新闻和投资机会。尼日利亚《卫报》(The Guardian)是一家领先的非洲出版商，目前其网站每月可吸引大约100万访客。新合作伙伴Zloadr是一家区块链发布平台，近期刚完成平台代币(ZDR)的ICO。

此次合作将为Zloadr带来更多机会，拓宽公司在尼日利亚甚至更广阔的非洲大陆加密货币环境的通路。这对于加密货币是一个重要的机会，尤其是在非洲大陆，恶性通胀持续对经济增长造成负面影响。

尼日利亚是非常适合Zloadr加密货币发布平台的理想环境。尼日利亚不仅是非洲最强经济体之一，还拥有区块链和替代币(alt-coin)技术发展前沿繁荣的技术社群。通过与《卫报》合作获得新的媒体曝光机会，既可增加网站访问量，又可进一步推动Zloadr的ZDR代币发展。

Zloadr创始人Sam Enrico Williams在探讨此次合作时表示：“我们对这项新的合作伙伴关系异常兴奋。我们预计Zloadr平台将迎来大量曝光机会，ZDR代币交易量也将因为与《卫报》的新交易走高。”

他还表示：“我们新闻出版访客人数的强劲增长将推动对我们所发行代币的需求。ZDR代币持有者和用户在使用我们的平台时，如果通过ZDR代币支付广告空间费用，可享受同等金额比特币、以太坊或法定货币三倍的广告时长。”

关于尼日利亚《卫报》

《卫报》是在尼日利亚拉各斯出版的一家独立报刊，被称为“尼日利亚最受推崇的报刊”。

关于Zloadr

Zloadr是区块链上首个由影响力人士提供技术支持的病毒式数字新闻发布平台。Zloadr为全球内容创建者分发内容，增加收益。

原文版本可在businesswire.com上查阅：http://www.businesswire.com/news/home/20180109005644/en/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。