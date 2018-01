WIESBADEN, Germania--(BUSINESS WIRE)--comforte è lieta di annunciare che Bankart, azienda slovena leader nei servizi di clearing house ed elaborazione dei pagamenti ha scelto SecurDPS per potenziare la propria protezione dati.

Nel settore bancario e della finanza, la sicurezza dei dati è una priorità assoluta. Bankart adotta ogni misura necessaria per proteggere i dati personali dei suoi clienti, e per far ciò, è essenziale disporre di una piattaforma di protezione dati solida e affidabile. Grazie a questo impegno nel garantire la sicurezza dei dati, Bankart si è imposta quale serio attore nel settore, contribuendo alla propria crescita aziendale.

