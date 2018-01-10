pmdtechnologies展示全新的3D飛時測距深度感測影像儀IRS238XC和全球最小的3D攝影機

德國錫根和拉斯維加斯--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--pmdtechnologies ag今日宣佈，將在拉斯維加斯CES上展出全新的3D影像儀IRS238XC。該影像儀由pmd和英飛淩科技公司(Infineon Technologies AG)共同開發，可因應快速成長的3D深度感測市場需求。自iPhone X上市以來，因其3D表情包(animojis)和人臉辨識(FaceID)等面對用戶的應用程式廣泛使用深度感測技術，使得整個智慧型手機產業對深度感測的需求大增。

經由與智慧型手機、AR頭戴裝置、智慧家居裝置或機器人等已上市裝置整合的方式，pmd的3D深度感測技術已獲得可觀的市場進入。與此同時，pmd公司在市場需求方面已汲取大量寶貴經驗，因此公司在IRS238XC影像儀上採用市場期望可整合深度感測的飛時測距3D攝影機。

該產品整合一系列專用功能，可為3D深度感測攝影機模組與第1級雷射的相容性提供支援，大幅改善攝影機模組佈局和整合的簡便性。整合的MIPI介面和數位邏輯，使得操作3D攝影機模組變得極為簡便。IRS238XC影像儀每個畫素點內均採用背景光照抑制(SBI)電路，在戶外強大日光下能發揮可靠的深度感測。此外，IRS238XC具有38,000畫素，其解析度高於目前所有可整合的3D深度感測晶片，該產品還支援940nm工作波長，進一步改善了戶外操作性能。

不容忽視的一點是，pmd在其CES攤位上展示的IRS238XC攝影機模組樣品包括影像儀、鏡頭、IR發射器以及相互之間的連接電路，其封裝尺寸僅12mm x 8mm，是目前市場上全球最小的3D攝影機模組。

pmdtechnologies ag執行長Bernd Buxbaum博士表示：「自飛時測距晶片產品於2005年上市以來，我們累積了豐富的經驗，同時2016年公司在消費產品領域也大幅成長，我們很高興能夠將這項技術應用在新一代功能齊全、高度整合的影像儀上，而且目前正是市場需求正急劇成長的正確時間點。」

借助pmd和英飛淩的軟體合作夥伴提供的相應應用軟體，IRS238XC可應付市場對人臉辨識3D深度感測攝影機的需求。不僅如此，IRS238XC還可望用於AR/VR頭戴裝置、機器人、無人機和智慧家居裝置等其他裝置上。公司目前已開始供應IRS238XC樣品並計畫在2018第四季開始大量生產。欲索取樣品和瞭解更多資訊，敬請造訪Infineon.com/real3。

眾多著名的模組封裝廠商合作夥伴已證明，使用pmd和英飛淩研發之影像儀的3D攝影機可快速量產，且擁有最穩定的一次校準通過率，它們也可以接受使用最新IRS238XC的模組並能夠大量生產。

如欲搶先目睹這一開創性晶片和全球最小的3D攝影機模組，敬請蒞臨pmd在CES 2018的攤位：Westgate Hospitality Suites 1310, Tech East。

如需安排會面，請用電子郵件聯絡：events@pmdtec.com。

關於pmdtechnologies ag

無晶圓廠IC公司pmdtechnologies ag座落於德國錫根與美國聖荷西，是全球首屈一指的3D飛時測距CMOS數位影像技術供應商。公司成立於2002年，擁有超過200項全球專利，主要涉及pmd的應用以及pmd測量原理與實現。pmd 3D感測器的目標市場是工業自動化、汽車製造以及AR/VR等廣泛的消費類應用領域。

查詢詳情，請造訪：www.pmdtec.com。

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