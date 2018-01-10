pmdtechnologies展示其全新3D时差测距深度感测成像仪IRS238XC和全球最小3D摄像头

德国锡根和拉斯维加斯--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--pmdtechnologies ag今日宣布，公司全新3D成像仪IRS238XC将在拉斯维加斯CES上首次亮相。该成像仪由pmd和英飞凌科技公司(Infineon Technologies AG)共同开发，可满足快速增长的3D深度感测市场需求。自iPhone X面市以来，因其3D表情包(animojis)和人脸识别(FaceID)等面向用户的应用程序广泛使用了深度感测技术，使得整个智能手机行业对深度感测的需求大大增加。

pmd的3D深度感测技术已占据巨大的市场份额，智能手机、AR耳机、智能家居设备以及机器人等普遍应用的设备上已广泛集成该项技术，与此同时，pmd公司在市场需求方面已汲取大量宝贵经验，因此公司在IRS238XC成像仪上采用了市场最期望的深度感测时差测距3D摄像头。

该产品集成有一系列专用功能，可为3D深度感测摄像头模块与1类激光的兼容性提供支持，极大地提高了摄像头模块布局和集成的简便性。通过集成MIPI接口和数字逻辑，使得3D摄像头模块的操作变得极为简便。IRS238XC成像仪每个像素点内均采用了背景光抑制(SBI)电路，在户外强日光下能实现可靠的深度感测。此外，IRS238XC具有38,000像素，其分辨率高于当前所有的3D深度感测集成芯片，该产品还支持940nm工作波长，因此户外操作性能得到了进一步改善。

不容忽视的一点是，pmd在其CES展位上展示的IRS238XC摄像头模块样品包括成像仪、镜头、IR发射器以及相互之间的连接电路，其封装尺寸仅12mm x 8mm，是目前市场上全球最小的3D摄像头模块。

pmdtechnologies ag首席执行官Bernd Buxbaum博士表示：“自时差测距芯片产品于2005年上市以来，我们积累了丰富的经验，同时2016年公司在消费产品领域也实现了极大的增长，我们很高兴能够将这项技术应用在新一代功能齐全、高度集成的成像仪上，而且我们还恰好契合了市场需求正急剧增长的正确时间点。”

借助pmd和英飞凌的软件合作伙伴提供的相应应用软件，IRS238XC将满足市场对人脸识别3D深度感测摄像头的需求。不仅如此，IRS238XC还有望用于AR/VR耳机、机器人、无人机和智能家居设备等其他设备上。公司目前已开始供应IRS238XC样品并计划在2018第四季度开始大批量生产。欲索取样品和了解更多信息，敬请访问Infineon.com/real3。

经众多著名的模块封装厂商证明：使用pmd和英飞凌研发的成像仪的3D摄像头可实现快速量产，且拥有最稳定的一次校准通过率，它们也可用于使用新上市的IRS238XC的模块并能够实现批量化生产。

如需抢先目睹这一开创性芯片和全球最小3D摄像头模块，敬请莅临pmd在CES 2018上的展位：Westgate Hospitality Suites 1310, Tech East。

如需面谈，请联系events@pmdtec.com。

关于pmdtechnologies ag

无晶圆厂IC公司pmdtechnologies ag坐落于德国锡根与美国圣何塞，是一家全球领先的基于CMOS的3D时差测距数字成像技术供应商。公司成立于2002年，拥有超过200项全球专利，主要涉及基于pmd的应用以及pmd测量原理与实现。pmd 3D传感器的目标市场是工业自动化、汽车制造以及AR/VR等广泛的消费类应用领域。

垂询详情，请访问：www.pmdtec.com。

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