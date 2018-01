LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Met een stap die meer dan een miljoen Nigerianen toegang biedt tot de actueelste cryptonieuwtjes en investeringsmogelijkheden, heeft Zloadr een officiƫle overeenkomst gesloten met een kwaliteitskrant uit Lagos. The Guardian is in Nigeria een toonaangevende medium dat iedere maand circa 1 miljoen bezoekers naar zijn site trekt. Zijn nieuwe partner, Zloadr, is een platform met nieuws over blockchain dat onlangs een Initial Coin Offering van zijn eigen token, de ZDR, heeft volbracht.

Deze samenwerking levert Zloadr naar verwachting meer bekendheid op, wat het bedrijf in staat stelt binnen Nigeria de bredere cryptovalutamarkt te betreden, maar ook op grotere schaal in heel Afrika. Het is een belangrijke tijd voor cryptovaluta, vooral op het Afrikaanse continent, waar hyperinflatie een negatieve impact heeft op economische groei.

