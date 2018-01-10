名古屋鐵道觀光服務為您提供方便舒適的旅程，於2月1日開始出售Central Japan Travel Card

有公主登場的影片也已經發布在網路上。 (照片：美國商業資訊)

影片中，公主手持旅遊卡乘坐電車和使用投幣式置物櫃，舒適地旅行。影片將旅遊卡的便捷性生動有趣地表現出來。

影片中，公主手持旅遊卡乘坐電車和使用投幣式置物櫃，舒適地旅行。影片將旅遊卡的便捷性生動有趣地表現出來。

愛知縣名古屋市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--為了讓遊客在中部地區的觀光景點之間更加方便舒適地周遊旅行，名古屋鐵道觀光服務公司將於2018年2月1日開始向旅日外國遊客銷售Central Japan Travel Card。作為先行，有公主登場的影片也已經發布在網路上。

概要

名稱：Central Japan Travel Card

期間：2018年2月1日～2018年3月10日

價格：2,000日圓（押金500日圓＋使用金額1,500日圓，含稅價格）

※只能使用現金購買旅遊卡。

地點：中部國際機場裡有2個銷售點（名古屋鐵道旅行廣場、Central Japan Travel Center）

http://www.centraljapantravelcard.com

優點

・無需在車站窗口和自動售票機前排隊，只需輕觸即可通過驗票口，縮短了時間。

使用前以現金為卡片儲值，則無需購買車票，只需輕觸即可通過驗票口。

・不只是交通工具，在便利商店、自動販賣機、投幣式置物櫃也可以使用旅遊卡。

・出示旅遊卡可以享有各種優惠。

在超過500家指定商店，只需要出示旅遊卡即可享有折扣服務和禮物等各種優惠。

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kikaku/syoryudo/data/welcom_en.pdf

PR影片

影片中，在中部國際機場，公主手持旅遊卡乘坐電車和使用投幣式置物櫃，舒適地旅行。影片將旅遊卡的便捷性生動有趣地表現出來。

影片下載網址

http://www.centraljapantravelcard.com/download/

公司概要

公司名稱：名古屋鐵道觀光服務有限公司

總公司：450-8577 名古屋市中村區名駅南2丁目14番19號

http://www.mwt.co.jp/