名古屋铁道观光服务为您提供方便舒适的旅程，于2月1日开始出售Central Japan Travel Card (照片：美国商业资讯)

有公主登场的视频也已经发布在网络上。 (照片：美国商业资讯)

视频中，公主手持旅行卡乘坐电车和使用投币式置物柜，舒适地旅行。视频将旅行卡的便捷性生动有趣地表现出来。

视频中，公主手持旅行卡乘坐电车和使用投币式置物柜，舒适地旅行。视频将旅行卡的便捷性生动有趣地表现出来。

爱知县名古屋市--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--为了让游客在中部地区的观光景点之间更加方便舒适地周游旅行，名古屋铁道观光服务公司将于2018年2月1日开始面向旅日外国游客售卖Central Japan Travel Card。作为先行，有公主登场的视频也已经发布在网络上。

概要

名称：Central Japan Travel Card

期间：2018年2月1日~2018年3月10日

价格：2,000日元（押金500日元＋使用金额1,500日元、含税价）

※只能使用现金购买旅行卡。

地点：中部国际机场里有2个销售点（名古屋铁道旅行广场、Central Japan Travel Center）

http://www.centraljapantravelcard.com

优点

・无需在车站窗口和自动售票机前排队，只需轻触即可通过检票口，缩短了时间。

使用前用现金给卡充值，则无需购买车票，只需轻触即可通过检票口。

・不只是交通工具，在便利店、自动售货机、投币式置物柜也可以使用旅行卡。

・通过出示旅行卡可以享受各种优惠。

在超过500家指定商户，只需要出示旅行卡即可享受打折服务和礼物等各种各样的优惠。

https://wwwtb.mlit.go.jp/chubu/kikaku/syoryudo/data/welcom_en.pdf

PR视频

视频中，在中部国际机场，公主手持旅行卡乘坐电车和使用投币式置物柜，舒适地旅行。视频将旅行卡的便捷性生动有趣地表现出来。

视频下载网址

http://www.centraljapantravelcard.com/download/

公司概要

公司名称：名古屋铁道观光服务有限公司

总公司：450-8577 名古屋市中村区名駅南2丁目14番19号

http://www.mwt.co.jp/