La légendaire marque d’audio américaine Klipsch a choisi la solution de Frontier avec Google Assistant

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Frontier Smart Technologie, l’un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions audio, a annoncé aujourd’hui que la marque d’audio américaine Klipsch® a choisi la plateforme audio intelligente de Frontier pour alimenter ses deux nouvelles enceintes haut de gamme à commande vocale Google.

Klipsch produit des haut-parleurs à hautes performances destinés aux audiophiles et aux passionnés de musique du monde entier. La société a établi un partenariat avec Frontier pour apporter une capacité d’assistance vocale, par l’intermédiaire de Google Assistant, à deux de ses modèles phares – les enceintes sans fil Klipsch Heritage « The One » et « The Three ».

The One est une enceinte stéréo de 30 W - à présent avec Google Assistant et Chromecast built-in, une technologie sans fil Bluetooth® et une batterie rechargeable de 8 heures d’autonomie. C’est une enceinte stéréo semi-portable 2.1 qui sera vendue à 349 dollars US. The Three (positionné comme le “grand méchant frère” du One) est un système d’enceinte de table stéréo 2.1 avec Google Assistant et Chromecast built-in, système Bluetooth 4.2 et 60 watts d’une puissance qui envahit toute la maison. The Three sera vendue à 499 dollars US.

Les deux modèles concrétisent les principes fondamentaux de Klipsch de faire pénétrer la puissance, la précision et l’émotion de l’expérience musicale en live dans les salons des amateurs, en utilisant les toutes dernières technologies audio disponibles sur le marché.

La SmartSDK de Frontier (une solution logicielle de streaming avec commande vocale) et la plateforme matérielle Minuet fournissent aux marques et aux fabricants une solution multi-écosystème pour développer d’une façon rapide et économique des périphériques audio à commande vocale incorporant les toutes dernières technologies, avec Google Assistant et Chromecast built-in.

Frontier est l’un des peu nombreux intégrateurs de systèmes travaillant avec Google sur cette technologie.

Anthony Sethill, PDG de Frontier Smart Technologies, a déclaré :

« Cela a été un plaisir de collaborer avec l’équipe de Klipsch pour concevoir ces enceintes avec Google Assistant et Chromecast built-in. Klipsch est réputé pour son approche d’ingénierie de pointe, et nous sommes heureux que Frontier ait pu aider ses équipes à mettre ces produits remarquables sur le marché dans un délai raisonnable ».

Rob Standley, Vice Président du marketing mondial et du développement des produits de Klipsch Group, Inc., a précisé :

« La technologie de Frontier, les processus et le soutien des clients ont été les éléments les plus importants qui nous ont permis de fournir, dans des délais très serrés, des enceintes à commande vocale offrant les performances et l’expérience émotionnelle uniques qui ont fait la renommée internationale de Klipsch ».

À propos de Frontier Smart Technologies Group Limited

Frontier est le plus grand fournisseur mondial de solutions technologiques pour les appareils audio grand public. La société fournit des solutions pour la radio numérique et les périphériques audio à commande vocale - du silicium grâce à des logiciels à la conceptions de plateforme prêtes pour la production. Parmi les clients fournis par Frontier, on compte Bose, Denon, Grundig, harman/kardon, Hama, JBL, Marshall, Onkyo, Panasonic, Philips, Pioneer, Pure, Roberts, Sony, TechniSat, UrbanEars, Yamaha et bien d’autres encore.

Frontier Smart Technologies est une marque commerciale ou une marque déposée de Frontier Smart Technologies Group Ltd. Les autres marques ou noms peuvent être revendiqués par leurs détenteurs respectifs.

À propos de Klipsch

En 1946 Paul W. Klipsch, inventeur et pionnier de l’acoustique, fonde Klipsch Audio dans le but de reproduire l’expérience de la musique en live dans son salon. Grâce à une conception très efficace de ses haut-parleurs et une soif de percées en ingénierie, Klipsch est devenu le fabricant des meilleurs haut-parleurs américains. Aujourd'hui, les produits audio de la société comprennent des haut-parleurs et des casques audio pour presque n’importe quel consommateur ou application professionnelle. Klipsch Group, Inc. est une filiale en propriété exclusive de VOXX International Company (NASDAQ :VOXX).

Klipsch est une marque déposée de Klipsch Group, Inc., déposée aux États-Unis et dans d’autres pays.

Chromecast built-in et Google Assistant sont des marques déposées de Google Inc.

La marque verbale Bluetooth® est une marque déposée de Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de cette marque par Klipsch Group, Inc. est sous licence.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.