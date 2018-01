Le Consortium Senioradom/Sigfox signe un accord stratégique avec la Ville de Chengdu pour déployer une solution innovante de téléassistance en Chine

PÉKIN--(BUSINESS WIRE)--Senioradom et Sigfox signent, en présence des présidents Emmanuel Macron et Xi Jinping, un accord stratégique pour amorcer leur déploiement en Chine. Après un test d’une année sur un échantillon de 1 500 personnes qui débutera en 2018 dans la ville de Chengdu, « The Chengdu High-Tech Industrial Development Zone » s’engage à investir près de 300 millions d’euros pour déployer cette solution dans les 20 plus grandes villes Chinoises.

Une solution innovante et révolutionnaire

Senioradom et Sigfox ont développé une solution de téléassistance, composée de capteurs de mouvements, d’ouverture de porte et d’un pendentif d’alerte ainsi que de géolocalisation. Cette solution est conçue pour détecter automatiquement des anomalies de comportement susceptibles d’être la conséquence d’une chute, d’un malaise ou d‘un début de fragilité mentale (Alzheimer). Cette solution repose, d’une part, sur les algorithmes autoapprenants développés avec succès par la société Senioradom et qui sont opérationnels depuis déjà 3 ans en France, et, d’autre part, sur la technologie développée par Sigfox permettant de transmettre des données à très bas coût tout en étant très économe en énergie.

Cette offre permettra aux villes Chinoises de mieux protéger leur population fragile en anticipant les risques ou en prenant en charge plus rapidement les accidents (chutes et malaises).

Un marché aussi vierge que considérable

La Chine compte plus de 200 millions de seniors et aucune solution de téléassistance n’a été déployée à ce jour. L’exode rural des actifs isole les ainés, la faiblesse des revenus d’une grande partie de la population âgée ainsi que le manque d’hôpitaux et de médecins a poussé la Chine à trouver des solutions à la fois économiques, déployables rapidement et massivement, afin de répondre à cet enjeu de société. Cette solution permettra notamment de limiter les durées d’hospitalisation et les soins de suite. La solution Senioradom/Sigfox répond parfaitement à ces attentes.

Pour Senioradom, Thierry Roussel, cofondateur : « Après une année de travail avec les autorités françaises et Chinoises et notre partenaire Sigfox, nous sommes fiers de constater que le savoir-faire français peut mobiliser et séduire une si grande Nation, qui approche le marché de la dépendance avec un pragmatisme exemplaire, en faisant de la prévention un axe fort. Nous souhaitons également saluer le formidable soutien de notre Ambassade à Pékin, de la BPI, de Business France et de nos Ministères particulièrement moteurs et impliqués tout au long des négociations. Pour Senioradom, c’est, après 5 années d’existence, une formidable reconnaissance de notre savoir-faire et un formidable tremplin pour notre déploiement international ».

Pour Sigfox, Ludovic Le Moan, Président : « Je suis très heureux et honoré de signer aujourd’hui cet accord. Cette signature est le fruit d’un long travail avec notre partenaire, Senioradom, et avec un fort soutien des autorités françaises. C’est une étape majeure pour le développement de Sigfox en Chine, où l’Internet des objets a un potentiel incroyable. Il ne s’agit que d’une première étape dans notre développement dans la région, mais l’importance de cet accord montre que Sigfox peut apporter des solutions innovantes et changer radicalement le marché de l’Internet des objets en Chine. »

A propos de Sigfox :

Sigfox est le premier fournisseur mondial d’une solution de connectivité dédiée à l’Internet des objets (IoT). L’entreprise a construit un réseau international capable de connecter des milliards d’objets à Internet tout en réduisant la consommation énergétique, et en toute simplicité. L’approche unique de Sigfox de permettre aux terminaux de communiquer avec le cloud lève les trois principales barrières à l’adoption de l’IoT qui sont le coût, la consommation d’énergie et l’évolutivité.

Aujourd’hui, le réseau Sigfox est disponible dans 43 pays et le sera dans 60 pays d’ici fin 2018. Avec des millions d’objets enregistrés et un écosystème de partenaires grandissant, Sigfox offre aux entreprises d’être à la pointe de l’innovation en matière d’IoT. Fondée en 2010 par Ludovic Le Moan et Christophe Fourtet, l’entreprise est basée à Labège, près de Toulouse, au sein de l’IoT Valley française. Sigfox possède également des bureaux à Paris, Madrid, Munich, Boston, San Francisco, Dubaï et Singapour.

A propos de Senioradom :

Créée en 2012, SeniorAdom a développé une solution de télé-bienveillance permettant de détecter automatiquement, sans rien avoir à porter, des situations anormales pouvant être la conséquence de chutes, malaises ou le signe d’un début de fragilité. Formidable solution à la croisée de l’Internet des objets et de l’intelligence artificielle, SeniorAdom s’est entourée d’actionnaires prestigieux et très impliqués dans le bien vieillir des personnes fragiles comme la Caisse des Dépôts, ou encore AG2R La Mondiale.