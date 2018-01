Zloadr estabelece parceria com o jornal mais respeitado da Nigéria para fornecer cripto-notícias para um milhão de nigerianos

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--A Zloadr assinou oficialmente um acordo com um dos principais jornais de Lagos, em uma ação que irá conectar até um milhão de nigerianos com as últimas notícias sobre criptomoedas e oportunidades de investimentos. O jornal The Guardian na Nigéria é uma importante publicação africana que atrai atualmente aproximadamente um milhão de visitantes ao seu site todos os meses. Seu novo parceiro, a Zloadr, é uma plataforma de editoração de blockchain que concluiu recentemente uma oferta inicial de moeda (ICO) do seu próprio token (ZDR).

Esta colaboração está voltada a colocar a Zloadr em maior destaque, permitindo um acesso maior da empresa ao ambiente de criptomoeda na Nigéria e, em uma escala maior, em toda a África. Este é um momento importante para as criptomoedas, principalmente no continente africano, onde a hiperinflação continua afetando negativamente o crescimento da economia.

A Nigéria é o ambiente ideal para uma plataforma de cripto-editoração como a Zloadr. Nigéria não só é uma das principais economias da África, mas também é onde se encontra uma florescente comunidade de tecnologia na vanguarda do blockchain e de tecnologias de altcoin. A divulgação dessa parceria com o The Guardian nos meios de comunicação faz prever que as visitas ao site irão aumentar, e espera-se que o token ZDR próprio da Zloadr tenha um bom desenvolvimento.

O fundador da Zloadr, Sam Enrico Williams, falou sobre a colaboração, afirmando: "Estamos enormemente entusiasmados com esta nova parceria. A previsão é que a plataforma da Zloadr irá receber muita divulgação e que o volume de negociação do token ZDR irá atingir seu pico como resultado do nosso novo acordo com o The Guardian".

E continuou, dizendo: "A demanda do nosso token será levada pelo forte aumento dos visitantes na nossa publicação de notícias. Os detentores e usuários do token ZDR serão beneficiados ao usar nossa plataforma, ganhando o triplo de duração dos seus anúncios ao pagar pelo espaço de publicidade, em comparação com o pagamento em bitcoin, ethereum ou moedas fiduciárias".

Sobre o The Guardian Nigéria

The Guardian é um jornal independente publicado diariamente na cidade de Lagos, na Nigéria. É conhecido como o "jornal mais respeitado da Nigéria".

Sobre a Zloadr

Zloadr é a primeira plataforma de editoração de notícias digitais virais no blockchain liderada por influenciadores. A Zloadr distribui conteúdo e faz crescer a receita de criadores de conteúdo no mundo todo.

