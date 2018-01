LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Endava, een internationaal technologiebedrijf met groeiend afzetgebied in Noord-Amerika en West-Europa, heeft vandaag aangekondigd te fuseren met Velocity Partners, een innovatieve softwareontwikkelaar met sterke aanwezigheid in Latijns-Amerika. Deze strategische stap verruimt de technologische dienstverlening, schaalbaarheid, geografische verspreiding en capaciteiten voor nieuw cliënten op mondiale schaal.

De organisatie die uit de fusie voortvloeit, heeft 4.600 mensen en nog eens zes extra flexibele centra voor softwareontwikkeling in Argentinië, Uruguay, Venezuela en Colombia. Die vormen een aanvulling op de bestaande capaciteit van Endava, dat vanuit centra in Roemenië, Moldavië, Bulgarije, Servië, Macedonië en Colombia levert.

