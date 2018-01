Le groupe de mode britannique Arcadia Group choisit Tinyclues pour optimiser ses campagnes marketing grâce à l’IA

LONDRES & NEW-YORK & PARIS--(BUSINESS WIRE)--Tinyclues, éditeur d'une solution leader de marketing nouvelle génération, basée sur l’intelligence artificielle (IA), annonce aujourd'hui un accord avec le groupe Arcadia, retailer britannique au rayonnement international.

Le groupe Arcadia, à la tête de grandes enseignes de mode telles que Burton, Topshop, Dorothy Perkins, Evans, Miss Selfridge, Topman, Wallis, et la chaîne Outfit, a choisi la solution AI-first de Tinyclues afin de réinventer le ciblage et le planning de ses campagnes, d’accroître l’engagement client et augmenter sa croissance. La première marque à utiliser Tinyclues sera Evans, grande enseigne britannique de mode féminine spécialisée dans le design et le style. La marque compte plus de 180 magasins au Royaume-Uni et en Irlande et une présence en ligne sur evans.co.uk.

Simon Pritchard, Directeur Digital du Groupe Arcadia, déclare : « Chez Arcadia, nous travaillons continuellement pour garantir que nos investissements dans le marketing digital apportent une croissance incrémentale à notre business. Nous avons choisi Tinyclues parce que nous pensons que sa solution marketing révolutionnaire nous aidera à mieux matcher nos produits et nos clients. Notre objectif est de cibler nos campagnes de manière beaucoup plus efficace tout en faisant en sorte que nos clients reçoivent uniquement des offres adaptées à leurs besoins afin de générer plus de chiffre d’affaires et d’engagement client. Nous sommes impatients de travailler avec Tinyclues sur l’ensemble de nos campagnes, en commençant par la marque Evans. »

Matthieu Chouard, vice-président sénior des ventes Tinyclues pour la région EMEA, ajoute : « Tinyclues a fait ses preuves en aidant les entreprises du retail et de la mode à se développer au Royaume-Uni et dans le monde entier. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec un acteur aussi important et novateur qui partage les mêmes idées lorsqu'il s'agit de d’être proche de ses clients et prospects. Je sais que nous aiderons Evans et Arcadia à optimiser leurs campagnes marketing et à assurer une croissance à long terme pour le groupe. »

À propos de Tinyclues

Tinyclues est une solution leader de marketing nouvelle génération, basée sur l’intelligence artificielle (IA) pour permettre aux marketeurs de générer du chiffre d’affaires additionnel grâce à ses fonctions de ciblage intelligent et d’optimisation de l’agenda marketing. Tinyclues se base sur du Deep AI, innovation majeure dans le domaine de l’intelligence artificielle afin de détecter les futurs acheteurs de tout produit (ou marque ou catégorie), même en l'absence d'intention explicite. Des entreprises comme Brandalley, Cdiscount, ClubMed, Corsair, Fnac, Lacoste, La Redoute, Manor, Rue du Commerce, vente-privee.com, Sarenza, Vestiaire Collective ou Voyages-sncf.com utilisent Tinyclues pour orchestrer plus de 500 millions de messages par mois sur des canaux tels que l’email, les notifications mobiles, le courrier, les centres d’appel ou Facebook et générer du chiffre d’affaires additionnel mesurable et durable. Tinyclues a été listé comme « Vendor to Watch » par Gartner dans son « Magic Quadrant for Digital Marketing Analytics 2017 ».

