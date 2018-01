Alro kasutab tootmise tõhustamiseks Quintiqut, et säilitada regionaalne juhtroll

'S-HERTOGENBOSCH, Holland--(BUSINESS WIRE)--Quintiq, Dassault Systèmes’i ettevõte ning tarneahela planeerimise ja tõhustamise (SCP&O) ülemaailmne liider avalikustas enda koostöö Alroga, Kesk- ja SRÜ-välise Ida-Euroopa piirkonna suurima alumiiniumisulatajaga. Quintiqi lahendus pakub võimsuspalneerimist, inventuurihaldust ning tootmise ajastamise toetusvõimalusi.

Maailma suuruselt seitsmenda alumiiniumitootja Vimetco N.V. liikmena on Alro eesmärk suurendada enda tarnetõhusust ning tootmisvõimsust, hoides samad kulud madalal ning minimeerides raiskamise. Ettevõte plaanib saada hoogu juurde väga nõudlikes sektorites nagu lennundus ja autotööstuse metallitööstus. Quintiqi tarneahela planeerimise ja tõhustamise lahendus võimadab Alrol nende eesmärkideni jõuda ning hoida enda regionaalset juhtrolli, pakkudes täielikku nähtavust üle kogu tarneahela, et edendadsa tarnetõhusust ning hoida kõrgena tarbijate rahulolu taset.

“Nähtavus loob väärtust,” ütles Alro tegevjuht Dobra Gheorghe. “Quintiqi mugav lähenemine ajaplaanide koostamisele annab meile praeguse olukorra osas täieliku nähtavuse, mis võimaldab meil paremini hinnata nõudlust, ajakulu ning võimalikke kitsaskohti. See võimaldab meil olla ettenägematute häirete suhtes vastupidavam. Suurem kindlus õigel ajal täismahus tarnete tegemise suhtes võimaldab meil ka hoida klientide usaldust ja rahulolu.”

Alro plaanib Quintiqit kasutama hakata 2018. aasta alguses. Alro on paika pannud spetsiifilised eesmärgid, mida soovib projekti keskel saavutada. Nende seas on käigusoleva töö inventari vähendamine; toodangumahu suurendamine; energiakasutuse vähendamine, täitmaks jätkusuutlikkuse eesmärke; ning parem tarnetõhusus.

Quintiqi edukas 20-aastane kogemus metallitööstuses võimaldas firmal välja arendada lahendused, mida saab kiiresti välja arendada minimaalse isikupärastamisega, ent mis on samas kohandatud sobituma Alro unikaalsete protsesside, reeglite, nõuete ja piirangutega. Quintiq keskendub otsast-otsani lahendustele, mis on klientide erivajadustega kooskõlla viidud. Siiski on firma protsessipõhisel metallilahendusel lisaeelis, nimelt on see kuluefektiivne võimalus ettevõteele, mis soovivad kiiresti optimiseerida teatud aspekte enda tegevusest, enne kui laienetakse suuremahulise täielikult kohandatud lahenduseni.

“Quintiqi laiaulatuslik ekspertiis ja kogemus metallitööstuses on viinud ennast tõestanud lahenduste arendamiseni, mis toovad meie klientidele tõelist väärtust,” ütles Quintiqi EMEA-Venemaa valdkonna asepresident Markus Malinen. “Meie sümboosisuhe sektoriga on kaasa toonud lahendused, mis tõepoolest sobivad metalliärile ning võimaldavad kiiresti tõelises maailmas tajutavaid tulemusi näidata. Oleme kindlad, et Alro kogeb peagi Quintiqi optimiseerimistehnoloogia kõiki eeliseid.”

Alrost

Alro on Vimetco N.V., ülemaailmse vertikaalselt integreeritud esma- ja töödeldud alumiiniumitootja tütarettevõte. Alro on Mandri-Euroopa (välja arvatud Venemaa ja Skandinaavia) suurim alumiiniumitootja, millel on paigaldatud tootmisvõimsust 265 000 tonni jagu aastas.

Alro toodetud toodete põhiturud on Euroopa Liidus (Saksamaa, Ungari, Poola, Kreeka ja Rumeenia). Alro ekspordib ka USA-sse ja Aasiasse. Alrol on ISO 9001 seritifikaat kvaliteedihalduses ning NADCAP-i ja EN 9100 sertifikaadid lennundustoodangufirmadele. Alro tooted vastavad LME toormealumiiniumi kvaliteedinõuetele ning rahvusvahelistele standarditele. Rohkema teabe saamiseks külastadega aadressi alro.ro

Quintiqist

Igal ettevõttel on omaenda raskused tarneahela planeerimisel. Mõnbed nendest raskustest on suured, mõned keerulised ja mõned näivad võimatud lahendada. Alates 1997. aastast on Quintiq iga säärast mõistatust lahendanud, kasutades tarneahela planeerimise ja optimiseerimise tarkvara abi. Täna kasutavad turuliidritest ettevõtted üle kogu maailma Quintiqi tarkvara, et planeerida ja tõhustada enda tööjõudu, logistikat ja tootmist. Quintiq on osa Dassault Systèmes’ist (Euronext Paris: #13065, DSY.PA ) ning firmal on peakorterid Hollandis ja USA-s ning kontorid igal pool maailmas.

Rohkema teabe saamiseks külastage aadressi quintiq.com või jälgige Quintiqit sotsiaalmeediakanalites: Twitter , Facebook , LinkedIn and YouTube