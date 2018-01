Zloadr beginnt Zusammenarbeit mit Nigerias angesehenster Zeitung, um eine Million Nigerianer mit Kryptonachrichten zu versorgen

LONDON--(BUSINESS WIRE)--In einem Schritt, der bis zu eine Million Nigerianer mit den neuesten Kryptonachrichten und Investitionschancen verbinden wird, hat Zloadr offiziell einen Vertrag mit einer Spitzenzeitung aus Lagos unterzeichnet. Der Guardian in Nigeria ist eine führende afrikanische Zeitung, die derzeit etwa eine Million Besucher pro Monat auf ihrer Webseite anlockt. Der neue Partner Zloadr ist eine Blockchain-Veröffentlichungsplattform, die vor Kurzem einen ICO des eigenen Tokens (ZDR) abgeschlossen hat.

Diese Zusammenarbeit soll Zloadr bekannter machen und dem Unternehmen einen breiteren Zugang zur Kryptowährungsumgebung in Nigeria erlauben sowie in breiterem Maße in ganz Afrika. Es ist eine entscheidende Zeit für Kryptowährungen, vor allem auf dem afrikanischen Kontinent, auf dem sich Hyperinflation weiterhin negativ auf das Wirtschaftswachstum auswirkt.

Nigeria ist die ideale Umgebung für eine Kyptoveröffentlichungsplattform wie Zloadr. Das Land ist nicht nur eine der besten Volkswirtschaften Afrikas, sondern auch das Zuhause einer florierenden Technologiegemeinschaft an der Spitze von Blockchain- und Altcoin-Technologien. Mit der neuen Medienpräsenz durch diese Partnerschaft mit dem Guardian sollen die Webseitenbesuche ansteigen und der eigene ZDR-Token von Zloadr prosperieren.

Sam Enrico Williams, Gründer von Zloadr, äußerte sich wie folgt über die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns sehr über diese neue Partnerschaft. Wir sehen vorher, dass die Zloadr-Plattform eine exzellente Präsenz haben wird und dass das Handelsvolumen des ZDR-Tokens dank unserer neuen Vereinbarung mit dem Guardian in die Höhe schießen wird."

Er führte weiter aus: „Die Nachfrage nach unserem Token wird durch den starken Anstieg von Besuchern von unseren Nachrichten angetrieben werden. ZDR-Tokenhalter und Benutzer werden davon profitieren, wenn sie unsere Plattform nutzen, indem sie 3-mal mehr Werbezeit erhalten, wenn sie für Werbeflächen zahlen, im Vergleich zu Bitcoin-, Ethereum- oder Fiat-Währungen."

Über Guardian Nigeria

Der Guardian ist eine unabhängige Zeitung, die täglich in Lagos, Nigeria, ausgegeben wird. Sie ist als „Nigerias angesehenste Zeitung" bekannt.

Über Zloadr

Zloadr ist die erste virale digitale Nachrichtenplattform auf dem Blockchain, die durch Meinungsbildner angetrieben wird. Zloadr veröffentlicht Inhalte und steigert das Einkommen für Inhaltserstellern in der Welt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.