Gustave Roussy et MSD France signent un accord d’alliance stratégique en recherche clinique dans le domaine de l’oncologie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Gustave Roussy et MSD France ont signé un accord d’alliance stratégique dans le domaine de l’oncologie, d’une durée de trois ans, visant à renforcer leur collaboration en recherche clinique. L’objectif est d’accroître la participation de Gustave Roussy dans les programmes internationaux de recherche et de développement clinique de MSD France et ainsi de favoriser un accès plus précoce et plus large pour les patients en France aux molécules innovantes développées par MSD.

Premier centre européen de lutte contre le cancer, Gustave Roussy occupe une place déterminante dans les programmes de recherche et de développement internationaux de MSD.

En 2017, plus de 50% des études cliniques internationales en oncologie de MSD en France ont été réalisées en partenariat avec Gustave Roussy. Cette collaboration porte sur 32 études internationales, toutes phases confondues, mobilisant 14 équipes d’investigation au sein des comités pluridisciplinaires d’organes et des essais précoces de l’institution. Le développement de l'immunothérapie en oncologie, en particulier du pembrolizumab, est mené depuis plus de 4 ans dans le cadre d'efforts conjoints des équipes de Gustave Roussy et de MSD France dans plus de 20 cancers différents (de l’adulte et de l’enfant), tumeurs solides et hémopathies malignes.

Afin d’accroître leur collaboration en recherche clinique, l’accord signé entre Gustave Roussy et MSD France inclut :

une réflexion commune sur le développement précoce des molécules issues du pipeline MSD, grâce à la mise en place de comités scientifiques conjoints ;

une collaboration optimisée sur les essais cliniques promus par MSD et confiés aux équipes de Gustave Roussy ;

le partage d’indicateurs d’activité et de performance communs relatifs aux essais cliniques en oncologie ;

un cadre de discussion pour l’élaboration et la conduite d’études translationnelles et précliniques.

« L’accord stratégique signé avec Gustave Roussy est une nouvelle démonstration de l’engagement de MSD dans la recherche clinique en France, en particulier en oncologie, la France étant le premier contributeur à la R&D de notre groupe en Europe » a souligné Cyril Schiever, président de MSD France. « Cette collaboration renforcée va nous permettre d’accélérer la découverte de molécules innovantes en oncologie et de favoriser un accès privilégié aux programmes de développement précoce en oncologie de MSD » a-t-il ajouté.

« Le partenariat conclu avec MSD permet à Gustave Roussy d’accélérer l’innovation thérapeutique pour nos patients, en particulier dans le domaine de l’immunothérapie où des progrès majeurs ont été obtenus récemment, ouvrant la voie à des combinaisons encore plus efficaces dans de multiples types de cancers et d’hémopathies malignes » a exprimé le Professeur Alexander Eggermont, directeur général de Gustave Roussy.

Dans un environnement mondial toujours plus compétitif, l’accord conclu entre Gustave Roussy et MSD France vient renforcer le rayonnement et l’attractivité de la France dans le développement d’innovations thérapeutiques en oncologie.

A propos de Gustave Roussy

Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, constitue un pôle d’expertise global contre le cancer entièrement dédié aux patients. Il réunit 3 100 professionnels dont les missions sont le soin, la recherche et l’enseignement. www.gustaveroussy.fr

A propos de MSD France

Présent en France depuis 1961, MSD France est la filiale de la société américaine Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA, laboratoire biopharmaceutique leader dans le monde, qui invente et met au point des médicaments et des vaccins ciblant les maladies les plus difficiles à traiter. MSD se donne pour objectif d’apporter aux patients et aux professionnels de santé une offre de santé globale et innovante, composée à la fois de médicaments - principalement dans cinq aires thérapeutiques majeures (cardio-métabolisme, vaccins, oncologie, hôpital et immunologie) - et de solutions et services, en particulier digitaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.msd-france.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.