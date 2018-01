Endava et Velocity annoncent qu’ils fusionnent pour devenir un acteur mondial majeur de l’informatique

LONDRES--(BUSINESS WIRE)--Endava, une entreprise technologique mondiale ayant une présence croissante en Amérique du Nord et en Europe de l’Ouest, a annoncé aujourd'hui une fusion avec Velocity Partners, une société de développement de logiciels innovants fortement implantée en Amérique latine. Cette démarche stratégique étendra les services technologiques, l’évolutivité, la couverture géographique et les capacités pour les clients, actuels et nouveaux, à l’échelle mondiale.

L’organisation qui en résultera représente plus de 4 600 personnes, et les six centres de développement du logiciel Agile en Argentine, Uruguay, Venezuela et Colombie compléteront la capacité existante de prestation d’Endava au travers de ses centres de Roumanie, Moldavie, Bulgarie, Serbie, Macédoine et Colombie.

Cela permettra à Endava, qui fournit des solutions agiles, numériques, et d’automatisation à certaines des plus grandes entreprises du monde de la finance, de l’assurance, des télécommunications, des médias, de la technologie et de la vente au détail, d’étendre sa présence en Amérique du Nord et d’offrir le modèle de prestation nearshore de niveau mondial qui a contribué à son succès au fil des ans. La société a de fortes performances commerciales avec un chiffre d’affaires en croissance de jusqu'à 38 % d’une année sur l’autre, soutenu par une croissance organique constante et une expansion internationale axée sur les acquisitions.

Peter Stroeve, directeur partenaire chez Velocity Partners a déclaré : « Nous avons toujours visé à être le leader du logiciel Agile nearshore, chez qui les gens talentueux réalisent tout leur potentiel et où les clients trouvent un partenaire de confiance. En devenant membres du groupe Endava, nos clients auront à leur disposition un ensemble élargi de solutions et de services, et nous donnerons à notre personnel l’accès à de nouvelles possibilités de carrières, qui se traduiront par de nouvelles possibilités de travailler sur des projets mondiaux, dans des environnements de travail améliorés et avec un accès à de meilleurs programmes de formation ».

John Cotterell, PDG d’Endava a ajouté de son côté :« L’équipe de Velocity a incorporé l’approche Agile dans son ADN, ce qui signifie des capacités supplémentaires pour aider nos clients dans le parcours de leur idée jusqu’à sa production, et leur permettre d’être plus impliqués, réactifs et efficaces. Nous bâtissons une société technologique mondiale et nous sommes une marque très attirante pour les professionnels de l’informatique dans les régions où nous opérons. Les meilleurs talents nous rejoignent et trouvent avec nous de grandes opportunités de carrières et de développement personnel ».

À PROPOS DE VELOCITY PARTNERS

Velocity Partners est une société mondiale innovante d’externalisation nearshore du développement de logiciels, ayant plus de 12 ans de dédication à faire le bonheur de ses clients et de ses employés. La société offre des solutions de grande valeur et de haute qualité d’agrandissement des équipes à des entreprises de toutes tailles. Velocity Partners, forte de son utilisation efficace des talents locaux dans ses centres de développement, et de son profond ancrage dans les processus Lean et Agile, fournit un produit final supérieur à tous les secteurs d’activités.

Velocity Partners a plus de 500 employés répartis dans les bureaux en Amérique du Nord et les centres de distribution situés en Argentine, Uruguay, Colombie et au Venezuela.

Velocity Partners a compris que les employés sont la clé du succès et qu’il est important de répondre à leurs besoins personnels et professionnels. L'esprit d'équipe est essentiel à la réussite chez Velocity Partners. Grâce à la collaboration et au travail d’équipe, la réussite de leur client est atteinte. Il y a une forte conviction quant au rôle du leadership, qui est d’apporter une vision et d’encourager les employés à travailler ensemble vers un seul but – le succès des clients.

À PROPOS D’ENDAVA

Endava est une société de technologie privée, et mondiale, ayant plus de 17 ans d’expérience avec certaines des plus grandes entreprises du monde de la finance, de l’assurance, des télécommunications, des médias, de la technologie et de la vente au détail. Grâce à ses solutions Digital Evolution, Agile Transformation et Automation, Endava aide ses clients à devenir plus impliqués, réactifs et efficaces.

Endava a plus de 4 000 employés répartis dans ses bureaux en Amérique du Nord et en Europe occidentale, ainsi que dans ses centres de distribution en Colombie, Moldavie, Roumanie, Macédoine, Serbie et Bulgarie.

En plus de son investissement à long terme avec ses clients, Endava a compris l’importance pour les employés d’avoir des carrières gratifiantes et motivantes, et de ce fait est devenu l’employeur de prédilection pour les ingénieurs les plus brillants.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.