LONDRA--(BUSINESS WIRE)--Endava, società tecnologica globale sempre più presente in America settentrionale e nell'Europa occidentale, ha oggi annunciato la fusione con Velocity Partners, innovativo sviluppatore software solidamente attivo in America Latina. Questa mossa strategica consentirà di espandere su scala globale servizi tecnologici, scalabilità, geografia e capacità per i clienti nuovi e storici.

Con l'organizzazione risultante dalla fusione collaboreranno oltre 4.600 persone; gli ulteriori 6 centri agili di sviluppo software situati in Argentina, Uruguay, Venezuela e Colombia completeranno le attuali capacità di offerta dei centri di Romania, Moldavia, Bulgaria, Serbia, Macedonia e Colombia.

