Nexif Energy就泰國的110百萬瓦燃氣熱電專案簽署EPC合約

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)--亞洲和澳洲的主要獨立電力生產商Nexif Energy (Nexif)宣佈，該公司已就泰國羅勇府(Rayong Province)的110百萬瓦(MW)汽電共生專案簽署工程、採購和施工(EPC)合約。Nexif於2017年6月收購該專案，目前在2018年第一季完成資金到位方面正取得快速進展。

Nexif創辦人兼共同執行長Surender Singh表示：「這是我們在該國的第一個專案，我們對此專案的開發和融資所取得的進展感到鼓舞。我們很高興能提供可靠而有競爭力的實力，為我們的客戶服務，並有機會為泰國快速成長的經濟貢獻力量。」

該專案將根據25年電力購買協定向泰國發電局(EGAT)供電，並向工業客戶提供能源。本專案由渣打銀行領銜的主要融資機構集團以無追索權的方式提供資金。

Nexif（開發）執行副總裁Ravi Chandran補充道：「我們的專案結構良好，有長期PPA和信譽良好的包銷商承銷，與領先的天然氣供應商簽訂了長期供氣合約，有能力為工業客戶提供電力和蒸汽。我們期待在2018年第一季完成剩餘的許可和融資程序。」

本專案與斗山重工業集團(“Doosan”)和SC Engineering Co., Ltd (“SC Engineering”)等韓國營建公司簽署了固定價格的統包EPC合約。其中包括與斗山DST-G20蒸汽渦輪機一起運行的奇異6FA電力燃氣渦輪機的供應和安裝。

Nexif（專案和營運）執行副總裁Srinivas Rao表示：「Nexif很高興與韓國首屈一指的斗山集團和SC Engineering公司合作，他們都有準時交付類似專案且符合預算的過往記錄。」

Nexif能源公司創辦人兼共同執行長Matthew Bartley表示：「獲得這個專案和簽署EPC合約是Nexif自2015年底成立以來在亞太地區持續成長的又一象徵。我們正在努力推動位於越南、菲律賓、孟加拉和澳洲的後續發電專案。」

2017年12月，Nexif獲得越南檳椥省(Ben Tre)80百萬瓦風力發電場專案的特許權。另外，去年11月完成澳洲Lincoln Gap的212百萬瓦風電場和10百萬瓦電池專案第一期工程的融資。Nexif在2016年初收購了越南老街省(Lao Cai)的Coc San水電專案，並於當年年中完成商業運作。

關於Nexif Energy

Nexif Energy由總部位於新加坡的獨立電力管理公司Nexif，與專注於能源領域的全球主要私募股權公司Denham Capital於2015年8月成立。Denham Capital旗下的八支基金工具投資和承諾資本總額超過90億美元。Nexif Energy致力於開發、資助和建造，並把握機會收購亞洲和澳洲的傳統及再生發電資產。

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