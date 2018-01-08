Nexif Energy签署了在泰国的110兆瓦燃气热电项目EPC合同

新加坡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--亚洲和澳大利亚领先的独立电力生产商Nexif Energy (Nexif)宣布，该公司已签署了泰国罗勇府(Rayong Province)的一个110兆瓦(MW)热电项目的工程、采购和施工(EPC)合同。Nexif于2017年6月收购该项目，目前在2018年第一季度实现资金到位方面正在取得快速进展。

Nexif创始人兼联席首席执行官Surender Singh表示：“这是我们在该国的第一个项目，我们对此项目的开发和融资所取得的进展感到鼓舞。我们很高兴通过可靠而有竞争力的实力为我们的客户提供服务，并有机会为泰国经济的快速增长做出贡献。”

该项目将根据25年电力购买协议向泰国发电局(EGAT)供电，并向工业客户提供能源。本项目由渣打银行牵头的一个由领先的融资机构组成的财团以无追索权的方式提供资金。

Nexif（开发）执行副总裁Ravi Chandran补充道：“我们的项目结构良好，有一个长期PPA和信誉良好的包销商担保，与领先的天然气供应商签订了长期的燃气供应合同，有能力为工业客户提供电力和蒸汽。我们期待在2018年第一季度完成剩余的许可和融资程序。”

本项目与斗山重工业集团(“Doosan”)和SC Engineering Co., Ltd (“SC Engineering”)等韩国建筑公司签署了固定价格的统包EPC合同。其中包括与斗山DST-G20汽轮机联合运行的通用6FA电力燃气轮机的供应和安装。

Nexif（项目和运营）执行副总裁Srinivas Rao表示：“Nexif很高兴与韩国领先的斗山集团和SC Engineering公司合作，他们都有按时和按预算交付类似项目的过往记录。”

Nexif能源公司创始人兼联席首席执行官Matthew Bartley表示：“获得这个项目和签署EPC合同是Nexif自2015年底成立以来在亚太地区持续增长的又一象征。我们同时还正在努力推进位于越南、菲律宾、孟加拉和澳大利亚的后续发电项目。”

2017年12月，Nexif获得了越南槟椥省(Ben Tre)的一个80兆瓦风力发电项目的特许权。另外，去年11月完成了澳大利亚Lincoln Gap的212兆瓦风电场和10兆瓦电池项目一期工程的融资。Nexif在2016年初收购了越南老街省(Lao Cai)的Coc San水电项目，并于当年年中实现商业运营。

关于Nexif Energy

Nexif Energy由总部位于新加坡的独立电力管理公司Nexif，与全球领先的专注于能源领域的私募股权公司Denham Capital于2015年8月成立。Denham Capital旗下的八支基金工具投资和承诺资本总额超过90亿美元。Nexif Energy致力于开发、资助和建造，并把握机会收购亚洲和澳大利亚传统可再生发电资产。

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