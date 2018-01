Elior Group : Areas renforce sa présence au Mexique avec 10 nouveaux points de vente à l’aéroport de Guadalajara

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Areas, la marque mondiale de restauration de concession d’Elior Group (Paris:ELIOR), a remporté un contrat de cinq ans portant sur la gestion de dix restaurants au sein de l’aéroport international de Guadalajara au Mexique. Avec une ouverture prévue en été 2018, ces points de vente viendront compléter l’offre actuellement proposée par Areas comptant huit restaurants et 13 boutiques.

Areas, premier opérateur du Mexique et de l’aéroport

En accompagnant l’ambitieux projet de modernisation de l’aéroport de Guadalajara, qui sera finalisé en 2023, Areas consolide ses positions sur le territoire mexicain. Présente au Mexique depuis 2001, Areas y gère 205 points de vente dont 163 au sein des 24 aéroports répartis sur tout le territoire.

Oscar Vela, directeur général d’Areas en Espagne, au Portugal et en Amérique latine : « Nous sommes très fiers de la confiance que nous accorde Pacific Airport Group pour développer une offre de restauration pionnière et ambitieuse au sein de l’aéroport de Guadalajara. La cuisine de haute qualité et l’expérience de service proposées aux consommateurs à travers ces nouvelles ouvertures feront entrer l’aéroport dans une nouvelle ère. Ce contrat nous permet de monter en gamme et renforce notre positionnement d’opérateur pionnier sur le marché de la concession aéroportuaire mexicain ».

Un projet pionnier au Mexique

L’offre de restauration proposée par Areas pour l’aéroport international de Guadalajara a pour ambition d’améliorer l’expérience des passagers à travers une variété de concepts innovants comprenant des enseignes de renommée internationale de cuisine mexicaine, italienne et asiatique, des offres de boulangerie, un bar à cocktail et un bistrot argentin.

Au sein de l’aéroport, Areas implantera ainsi une enseigne conçue comme un marché, le Mercado Providencia, dont le nom fait référence au restaurant le plus connu de Guadalajara, ainsi que des concepts tels que Ciénaga, Pizza Amore, Asian Street Food, The Urban Corner, The Drinks, Punta del Cielo, et la marque de crèmes glacées Ben & Jerry’s.

Areas proposera également sa propre marque internationale de produits frais et naturels Deli&Cia, deux franchises à succès (Carl’s Jr. et Subway), ainsi que Novecento, un bistrot de spécialités argentines.

À propos d’Elior Group

Créé en 1991, Elior Group, un des leaders mondiaux de la restauration et des services, est aujourd’hui le restaurateur de référence dans le monde de l’entreprise, de l’enseignement et de la santé, ainsi que dans l’univers du voyage.

Désormais présent dans 16 pays, le Groupe a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 6 422 millions d’euros. Ses 127 000 collaborateurs accueillent chaque jour 5,5 millions de clients dans 25 000 restaurants et points de vente. Leur mission est de prendre soin de chacun grâce à des solutions de restauration et des services personnalisés pour une expérience consommateur innovante.

Particulièrement attentif à sa responsabilité sociétale, Elior Group est adhérent au Global Compact des Nations unies depuis 2004, dont il a atteint le niveau advanced en 2015. L’exigence professionnelle de ses équipes, leur engagement quotidien pour la qualité et l’innovation, et leur attachement à proposer un moment privilégié s’expriment dans la signature « Time savored ».

Pour plus de renseignements : http://www.eliorgroup.com Elior Group sur Twitter : @Elior_Group

